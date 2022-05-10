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https://arabic.sputniknews.com/20220510/لافروف-يصل-عمان-في-أول-زيارة-منذ-العام-2016--1062080190.html
لافروف يصل عمان في أول زيارة منذ العام 2016
لافروف يصل عمان في أول زيارة منذ العام 2016
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية هي الأولى منذ العام 2016، بحسب مراسل "سبوتنيك". 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T23:23+0000
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أخبار عمان
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مسقط - سبوتنيك. ومن المنتظر أن يعقد لافروف مباحثات مع وزير خارجية السلطنة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.يذكر أن لافروف وصل إلى عمان قادما من الجزائر حيث التقى يوم الاثنين بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة ورئيس البلاد.
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أخبار عمان

لافروف يصل عمان في أول زيارة منذ العام 2016

23:23 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية هي الأولى منذ العام 2016، بحسب مراسل "سبوتنيك".
مسقط - سبوتنيك. ومن المنتظر أن يعقد لافروف مباحثات مع وزير خارجية السلطنة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
يذكر أن لافروف وصل إلى عمان قادما من الجزائر حيث التقى يوم الاثنين بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة ورئيس البلاد.
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