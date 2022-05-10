https://arabic.sputniknews.com/20220510/لافروف-يصل-عمان-في-أول-زيارة-منذ-العام-2016--1062080190.html
لافروف يصل عمان في أول زيارة منذ العام 2016
لافروف يصل عمان في أول زيارة منذ العام 2016
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية هي الأولى منذ العام 2016، بحسب مراسل "سبوتنيك". 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T23:23+0000
2022-05-10T23:23+0000
2022-05-10T23:23+0000
أخبار عمان
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مسقط - سبوتنيك. ومن المنتظر أن يعقد لافروف مباحثات مع وزير خارجية السلطنة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.يذكر أن لافروف وصل إلى عمان قادما من الجزائر حيث التقى يوم الاثنين بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة ورئيس البلاد.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار عمان
لافروف يصل عمان في أول زيارة منذ العام 2016
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية هي الأولى منذ العام 2016، بحسب مراسل "سبوتنيك".
مسقط - سبوتنيك
. ومن المنتظر أن يعقد لافروف مباحثات مع وزير خارجية السلطنة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
يذكر أن لافروف وصل إلى عمان قادما من الجزائر حيث التقى يوم الاثنين بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة ورئيس البلاد.