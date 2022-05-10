https://arabic.sputniknews.com/20220510/لافروف-يضع-إكليلا-من-الزهور-على-النصب-التذكاري-لأبطال-حرب-الاستقلال-الجزائرية-1062052194.html
لافروف يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال حرب الاستقلال الجزائرية
لافروف يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال حرب الاستقلال الجزائرية
وضع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي وصل إلى الجزائر اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال حرب الاستقلال في البلد. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T09:27+0000
2022-05-10T09:27+0000
2022-05-10T09:27+0000
روسيا
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وكتبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في قناتها على تليغرام: "وضع سيرغي لافروف إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال حرب الاستقلال الجزائرية".تم افتتاح النصب التذكاري المخصص للأبطال الذين سقطوا في حرب الاستقلال الجزائرية الشرسة في عام 1982.يبلغ ارتفاع النصب أكثر من 90 مترا ويتكون من ثلاث أوراق نخيل خرسانية مسلحة، مع شعلة في المنتصف.كانت الجزائر محتلة من قبل فرنسا منذ عام 1830، وفي عام 1954، بدأ الكفاح المسلح من أجل الاستقلال في الجزائر تحت قيادة جبهة التحرير الوطنية، لينتهي بتوقيع اتفاقيات إيفيان لوقف إطلاق النار في 18 مارس 1962. في 5 يوليو 1962، أعلن الجزائر استقلالها التام.
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روسيا
لافروف يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال حرب الاستقلال الجزائرية
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وضع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي وصل إلى الجزائر اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال حرب الاستقلال في البلد.
وكتبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في قناتها على تليغرام: "وضع سيرغي لافروف إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال حرب الاستقلال الجزائرية".
تم افتتاح النصب التذكاري المخصص للأبطال الذين سقطوا في حرب الاستقلال الجزائرية الشرسة في عام 1982.
يبلغ ارتفاع النصب أكثر من 90 مترا ويتكون من ثلاث أوراق نخيل خرسانية مسلحة، مع شعلة في المنتصف.
كانت الجزائر محتلة من قبل فرنسا منذ عام 1830، وفي عام 1954، بدأ الكفاح المسلح من أجل الاستقلال في الجزائر تحت قيادة جبهة التحرير الوطنية، لينتهي بتوقيع اتفاقيات إيفيان لوقف إطلاق النار في 18 مارس 1962. في 5 يوليو 1962، أعلن الجزائر استقلالها التام.