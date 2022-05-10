https://arabic.sputniknews.com/20220510/لوكاشينكو-بيلاروسيا-تتوقع-الاحتفاظ-بمنظومات-إس-400-وإسكندر-الروسية-1062071017.html

لوكاشينكو: بيلاروسيا تتوقع الاحتفاظ بمنظومات "إس-400" و"إسكندر" الروسية

لوكاشينكو: بيلاروسيا تتوقع الاحتفاظ بمنظومات "إس-400" و"إسكندر" الروسية

قال الرئيس الروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن بيلاروسيا تتوقع الاحتفاظ بأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس -400" وأنظمة "إسكندر" الصاروخية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T17:18+0000

2022-05-10T17:18+0000

2022-05-10T17:18+0000

العالم

روسيا

أنظمة صوايخ إسكندر

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قال لوكاشينكو في اجتماع يتعلق بالشؤون الدفاعية للبلاد لعام 2022: "اتفقنا مع روسيا على أنه من المحتمل أن نحتفظ بصواريخ إس -400. والتي سيمتد مداها من مينسك إلى برلين ... إس-400 هي معدات جيدة"، مضيفا: "اتفقنا مع وزير الدفاع على تدريب عدة مجموعات على استخدام هذه التقنية".فيما يتعلق بأنظمة صواريخ "إسكندر"، أشار الرئيس الروسي إلى أن "هذا سلاح نحتاجه حقًا وهو لدينا اليوم. ومرة ​​أخرى: اتفقت مع الروس على شراء إسكندر منهم، وبالتالي لن يتم سحبها من بيلاروسيا، حيث يمكن استخدامها للدفاع عن أجوائنا".ووفقًا لرئيس بيلاروسيا، فإن الأسلحة التي يمتلكها الجيش البيلاروسي في الوقت الحالي تعزز إمكانية ضمان القدرة الدفاعية، "أعتقد أن هذا سلاح جيد للجيش. هذا يشير إلى أن جيشنا سيكون قادرًا على القتال وإلحاق أضرار غير مقبولة بالعدو"، مؤكدا أن ذلك لا يعني هزيمة الناتو لكن تلك الأسلحة ستعزز من آلية الردع والدفاع تجاه "الأراضي التي سنهاجم منها".وشدد على أن "هذا سلاح يغطي كامل أراضي بولندا وحتى بحر البلطيق"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بيلاروسيا لا تقصد استهداف دول البلطيق أو حتى كييف: "لا سمح الله، أنا لا ألمح إلى أي شيء، ولكن حتى يفهموا القدرات الدفاعية للأسلحة التي لدينا".

https://arabic.sputniknews.com/20220510/واشنطن-لا-نرى-ما-يدعو-للقلق-بشأن-استخدام-روسيا-أسلحة-نووية-تكتيكية-1062067517.html

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العالم, روسيا, أنظمة صوايخ إسكندر