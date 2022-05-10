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لوكاشينكو: بيلاروسيا تتوقع الاحتفاظ بمنظومات "إس-400" و"إسكندر" الروسية
لوكاشينكو: بيلاروسيا تتوقع الاحتفاظ بمنظومات "إس-400" و"إسكندر" الروسية
قال الرئيس الروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن بيلاروسيا تتوقع الاحتفاظ بأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس -400" وأنظمة "إسكندر" الصاروخية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T17:18+0000
2022-05-10T17:18+0000
العالم
روسيا
أنظمة صوايخ إسكندر
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قال لوكاشينكو في اجتماع يتعلق بالشؤون الدفاعية للبلاد لعام 2022: "اتفقنا مع روسيا على أنه من المحتمل أن نحتفظ بصواريخ إس -400. والتي سيمتد مداها من مينسك إلى برلين ... إس-400 هي معدات جيدة"، مضيفا: "اتفقنا مع وزير الدفاع على تدريب عدة مجموعات على استخدام هذه التقنية".فيما يتعلق بأنظمة صواريخ "إسكندر"، أشار الرئيس الروسي إلى أن "هذا سلاح نحتاجه حقًا وهو لدينا اليوم. ومرة ​​أخرى: اتفقت مع الروس على شراء إسكندر منهم، وبالتالي لن يتم سحبها من بيلاروسيا، حيث يمكن استخدامها للدفاع عن أجوائنا".ووفقًا لرئيس بيلاروسيا، فإن الأسلحة التي يمتلكها الجيش البيلاروسي في الوقت الحالي تعزز إمكانية ضمان القدرة الدفاعية، "أعتقد أن هذا سلاح جيد للجيش. هذا يشير إلى أن جيشنا سيكون قادرًا على القتال وإلحاق أضرار غير مقبولة بالعدو"، مؤكدا أن ذلك لا يعني هزيمة الناتو لكن تلك الأسلحة ستعزز من آلية الردع والدفاع تجاه "الأراضي التي سنهاجم منها".وشدد على أن "هذا سلاح يغطي كامل أراضي بولندا وحتى بحر البلطيق"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بيلاروسيا لا تقصد استهداف دول البلطيق أو حتى كييف: "لا سمح الله، أنا لا ألمح إلى أي شيء، ولكن حتى يفهموا القدرات الدفاعية للأسلحة التي لدينا".
https://arabic.sputniknews.com/20220510/واشنطن-لا-نرى-ما-يدعو-للقلق-بشأن-استخدام-روسيا-أسلحة-نووية-تكتيكية-1062067517.html
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العالم, روسيا, أنظمة صوايخ إسكندر

لوكاشينكو: بيلاروسيا تتوقع الاحتفاظ بمنظومات "إس-400" و"إسكندر" الروسية

17:18 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال الرئيس الروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن بيلاروسيا تتوقع الاحتفاظ بأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس -400" وأنظمة "إسكندر" الصاروخية.
قال لوكاشينكو في اجتماع يتعلق بالشؤون الدفاعية للبلاد لعام 2022: "اتفقنا مع روسيا على أنه من المحتمل أن نحتفظ بصواريخ إس -400. والتي سيمتد مداها من مينسك إلى برلين ... إس-400 هي معدات جيدة"، مضيفا: "اتفقنا مع وزير الدفاع على تدريب عدة مجموعات على استخدام هذه التقنية".
فيما يتعلق بأنظمة صواريخ "إسكندر"، أشار الرئيس الروسي إلى أن "هذا سلاح نحتاجه حقًا وهو لدينا اليوم. ومرة ​​أخرى: اتفقت مع الروس على شراء إسكندر منهم، وبالتالي لن يتم سحبها من بيلاروسيا، حيث يمكن استخدامها للدفاع عن أجوائنا".
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
واشنطن: لا نرى ما يدعو للقلق بشأن استخدام روسيا أسلحة نووية تكتيكية
16:13 GMT
ووفقًا لرئيس بيلاروسيا، فإن الأسلحة التي يمتلكها الجيش البيلاروسي في الوقت الحالي تعزز إمكانية ضمان القدرة الدفاعية، "أعتقد أن هذا سلاح جيد للجيش. هذا يشير إلى أن جيشنا سيكون قادرًا على القتال وإلحاق أضرار غير مقبولة بالعدو"، مؤكدا أن ذلك لا يعني هزيمة الناتو لكن تلك الأسلحة ستعزز من آلية الردع والدفاع تجاه "الأراضي التي سنهاجم منها".
وشدد على أن "هذا سلاح يغطي كامل أراضي بولندا وحتى بحر البلطيق"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بيلاروسيا لا تقصد استهداف دول البلطيق أو حتى كييف: "لا سمح الله، أنا لا ألمح إلى أي شيء، ولكن حتى يفهموا القدرات الدفاعية للأسلحة التي لدينا".
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