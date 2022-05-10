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لوكاشينكو: روسيا ستساعد بيلاروس في مجال إنتاج الصواريخ
لوكاشينكو: روسيا ستساعد بيلاروس في مجال إنتاج الصواريخ
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقات مع روسيا بشأن مساعدة مينسك في مجال إنتاج الصواريخ، بما في ذلك نموذج "إسكندر"، حسبما ذكرت... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T10:47+0000
2022-05-10T10:47+0000
بيلاروس
روسيا
ألكسندر لوكاشينكو
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مينسك - سبوتنيك. وجاء في التقرير أن "روسيا ستساعد بيلاروس في مجال إنتاج الصواريخ، بما في ذلك نموذج "إسكندر". وقد تم التوصل إلى الاتفاقات ذات الصلة على أعلى مستوى، حسبما قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع بشأن محفظة طلبات الدفاع الحكومية".أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أن حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ للجيش لا تهدد أحدا ويمكن للغرب أن ينام بهدوء.يذكر أن صواريخ "إسكندر" مخصصة لتدمير منشآت عسكرية مهمة محددة، منها مراكز القيادة ومستودعات الأسلحة والذخائر والمحروقات ووسائط الدفاع الجوي.مدى صاروخ "إسكندر": 500 كيلومتر. السرعة: 2100 متر في الثانية.ويتميز صاروخ "إسكندر" بالدقة والقدرة على اختراق الدفاعات الجوية المضادة للصواريخ. وتحتاج عربة "إسكندر" إلى وقت قصير للإعداد لإطلاق الصاروخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/لوكاشينكو-حالة-التأهب-القصوى-والاختبار-المفاجئ-للجيش-لا-يهدد-أحدا-ويمكن-للغرب-أن-ينام-بهدوء-1061865204.html
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بيلاروس, روسيا, ألكسندر لوكاشينكو

لوكاشينكو: روسيا ستساعد بيلاروس في مجال إنتاج الصواريخ

10:47 GMT 10.05.2022
© Press ٍService of the President of the Republic of Belarus / الذهاب إلى بنك الصورمقابلة مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو
مقابلة مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Press ٍService of the President of the Republic of Belarus
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقات مع روسيا بشأن مساعدة مينسك في مجال إنتاج الصواريخ، بما في ذلك نموذج "إسكندر"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا".
مينسك - سبوتنيك. وجاء في التقرير أن "روسيا ستساعد بيلاروس في مجال إنتاج الصواريخ، بما في ذلك نموذج "إسكندر". وقد تم التوصل إلى الاتفاقات ذات الصلة على أعلى مستوى، حسبما قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع بشأن محفظة طلبات الدفاع الحكومية".
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أن حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ للجيش لا تهدد أحدا ويمكن للغرب أن ينام بهدوء.
يذكر أن صواريخ "إسكندر" مخصصة لتدمير منشآت عسكرية مهمة محددة، منها مراكز القيادة ومستودعات الأسلحة والذخائر والمحروقات ووسائط الدفاع الجوي.
مدى صاروخ "إسكندر": 500 كيلومتر. السرعة: 2100 متر في الثانية.
ويتميز صاروخ "إسكندر" بالدقة والقدرة على اختراق الدفاعات الجوية المضادة للصواريخ. وتحتاج عربة "إسكندر" إلى وقت قصير للإعداد لإطلاق الصاروخ.
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