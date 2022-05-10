https://arabic.sputniknews.com/20220510/لوكاشينكو-روسيا-ستساعد-بيلاروس-في-مجال-إنتاج-الصواريخ-1062055232.html

لوكاشينكو: روسيا ستساعد بيلاروس في مجال إنتاج الصواريخ

لوكاشينكو: روسيا ستساعد بيلاروس في مجال إنتاج الصواريخ

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقات مع روسيا بشأن مساعدة مينسك في مجال إنتاج الصواريخ، بما في ذلك نموذج "إسكندر"، حسبما ذكرت... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T10:47+0000

2022-05-10T10:47+0000

2022-05-10T10:47+0000

بيلاروس

روسيا

ألكسندر لوكاشينكو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046484153_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_39fd37a54bd57da8dc646dcbc7bb0aa2.jpg

مينسك - سبوتنيك. وجاء في التقرير أن "روسيا ستساعد بيلاروس في مجال إنتاج الصواريخ، بما في ذلك نموذج "إسكندر". وقد تم التوصل إلى الاتفاقات ذات الصلة على أعلى مستوى، حسبما قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع بشأن محفظة طلبات الدفاع الحكومية".أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أن حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ للجيش لا تهدد أحدا ويمكن للغرب أن ينام بهدوء.يذكر أن صواريخ "إسكندر" مخصصة لتدمير منشآت عسكرية مهمة محددة، منها مراكز القيادة ومستودعات الأسلحة والذخائر والمحروقات ووسائط الدفاع الجوي.مدى صاروخ "إسكندر": 500 كيلومتر. السرعة: 2100 متر في الثانية.ويتميز صاروخ "إسكندر" بالدقة والقدرة على اختراق الدفاعات الجوية المضادة للصواريخ. وتحتاج عربة "إسكندر" إلى وقت قصير للإعداد لإطلاق الصاروخ.

https://arabic.sputniknews.com/20220505/لوكاشينكو-حالة-التأهب-القصوى-والاختبار-المفاجئ-للجيش-لا-يهدد-أحدا-ويمكن-للغرب-أن-ينام-بهدوء-1061865204.html

بيلاروس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بيلاروس, روسيا, ألكسندر لوكاشينكو