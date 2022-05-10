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"ليونيل ميسي" سفيرا للسياحة السعودية
"ليونيل ميسي" سفيرا للسياحة السعودية
أعلنت السعودية، أمس الاثنين، تسمية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سفيراً للسياحة السعودية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T10:31+0000
2022-05-10T10:31+0000
السعودية
العالم العربي
ليونيل ميسي
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وقال أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي عبر تغريدة على تويتر: "أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق"، مشيرا إلى أن زيارة ميسي هذه "ليست الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرا للسياحة السعودية".وبحسب موقع "العربية"، وصل ميسي إلى جدة مع زميله في المنتخب الأرجنتيني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعب الوسط ليوناردو باريديس.وتعد هذه الزيارة الرابعة للنجم العالمي إلى السعودية، حيث كان قد شارك في مباراة ودية أمام المنتخب السعودي على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض في 2011، لتأتي بعدها مشاركته في كأس "سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين في الرياض، في حين تعود زيارته الثالثة إلى عام 2020 أمام خصمه أتلتيكو مدريد الإسباني في نصف النهائي على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
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السعودية, العالم العربي, ليونيل ميسي

"ليونيل ميسي" سفيرا للسياحة السعودية

10:31 GMT 10.05.2022
© AP Photo / Christophe Enaللمرة السابعة، لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فرنسا 29 نوفمبر 2021
للمرة السابعة، لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فرنسا 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Christophe Ena
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أعلنت السعودية، أمس الاثنين، تسمية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سفيراً للسياحة السعودية.
وقال أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي عبر تغريدة على تويتر: "أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق"، مشيرا إلى أن زيارة ميسي هذه "ليست الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرا للسياحة السعودية".
وبحسب موقع "العربية"، وصل ميسي إلى جدة مع زميله في المنتخب الأرجنتيني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعب الوسط ليوناردو باريديس.
لحظة استبدال ميسي في لقاء ليون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
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وتعد هذه الزيارة الرابعة للنجم العالمي إلى السعودية، حيث كان قد شارك في مباراة ودية أمام المنتخب السعودي على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض في 2011، لتأتي بعدها مشاركته في كأس "سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين في الرياض، في حين تعود زيارته الثالثة إلى عام 2020 أمام خصمه أتلتيكو مدريد الإسباني في نصف النهائي على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
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