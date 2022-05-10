ماسك يعتزم إلغاء حظر حساب ترامب على "تويتر" حال اكتمال صفقة شراء الموقع
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وموقع "تويتر"
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنه يعتزم إلغاء حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في حال اكتملت صفقة شراء ماسك للموقع.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت عنه وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، قوله خلال مؤتمر نظمته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "الحظر الدائم يجب أن يكون نادرا للغاية، وأن يكون مصورا حقًا على الحسابات التي هي روبوتات أو حسابات احتيالية أو بريد عشوائي... أعتقد أنه لم يكن من الصحيح حظر دونالد ترامب. أعتقد أن هذا كان خطأ، لأنه أدى إلى نفور جزء كبير من البلاد، ولم ينتج عنه في النهاية كتم صوت ترامب".
وأضاف ماسك، "سأقوم بإلغاء الحظر الدائم" ولكنه لا يمتلك تويتر "حتى الآن".
وعلق تويتر حساب ترامب بشكل دائم من المنصة في يناير/كانون الثاني 2021 بعد هجوم مؤيديه على مبنى الكابيتول الأمريكي اعتراضا على نتائج الانتخابات التي خسرها لصالح الرئيس الحالي جو بايدن. وقالت الشركة إنها اتخذت القرار بعد أحداث الشغب خشية "حدوث مزيد من التحريض على العنف".
كان لدى ترامب في ذلك الوقت أكثر من 80 مليون متابع على المنصة. وقال في تصريحات إعلامية مؤخرا إنه لن يعود لتويتر مجددا لو سنحت له الفرصة.
وأعلن ماسك عن اهتمامه بالاستحواذ على الشركة جزئيًا لجعلها منصة لـ "حرية التعبير".
وأضاف ماسك، "سأقوم بإلغاء الحظر الدائم" ولكنه لا يمتلك تويتر "حتى الآن".
وعلق تويتر حساب ترامب بشكل دائم من المنصة في يناير/كانون الثاني 2021 بعد هجوم مؤيديه على مبنى الكابيتول الأمريكي اعتراضا على نتائج الانتخابات التي خسرها لصالح الرئيس الحالي جو بايدن. وقالت الشركة إنها اتخذت القرار بعد أحداث الشغب خشية "حدوث مزيد من التحريض على العنف".
كان لدى ترامب في ذلك الوقت أكثر من 80 مليون متابع على المنصة. وقال في تصريحات إعلامية مؤخرا إنه لن يعود لتويتر مجددا لو سنحت له الفرصة.
وأعلن ماسك عن اهتمامه بالاستحواذ على الشركة جزئيًا لجعلها منصة لـ "حرية التعبير".
16 أبريل, 10:23 GMT