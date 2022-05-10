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https://arabic.sputniknews.com/20220510/ماسك-يعتزم-إلغاء-حظر-حساب-ترامب-على-تويتر-حال-اكتمال-صفقة-شراء-الموقع-1062073366.html
ماسك يعتزم إلغاء حظر حساب ترامب على "تويتر" حال اكتمال صفقة شراء الموقع
ماسك يعتزم إلغاء حظر حساب ترامب على "تويتر" حال اكتمال صفقة شراء الموقع
قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنه يعتزم إلغاء حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في حال اكتملت صفقة شراء... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T18:37+0000
2022-05-10T18:37+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
إيلون ماسك
تويتر
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت عنه وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، قوله خلال مؤتمر نظمته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "الحظر الدائم يجب أن يكون نادرا للغاية، وأن يكون مصورا حقًا على الحسابات التي هي روبوتات أو حسابات احتيالية أو بريد عشوائي... أعتقد أنه لم يكن من الصحيح حظر دونالد ترامب. أعتقد أن هذا كان خطأ، لأنه أدى إلى نفور جزء كبير من البلاد، ولم ينتج عنه في النهاية كتم صوت ترامب".وأضاف ماسك، "سأقوم بإلغاء الحظر الدائم" ولكنه لا يمتلك تويتر "حتى الآن".وعلق تويتر حساب ترامب بشكل دائم من المنصة في يناير/كانون الثاني 2021 بعد هجوم مؤيديه على مبنى الكابيتول الأمريكي اعتراضا على نتائج الانتخابات التي خسرها لصالح الرئيس الحالي جو بايدن. وقالت الشركة إنها اتخذت القرار بعد أحداث الشغب خشية "حدوث مزيد من التحريض على العنف".كان لدى ترامب في ذلك الوقت أكثر من 80 مليون متابع على المنصة. وقال في تصريحات إعلامية مؤخرا إنه لن يعود لتويتر مجددا لو سنحت له الفرصة.وأعلن ماسك عن اهتمامه بالاستحواذ على الشركة جزئيًا لجعلها منصة لـ "حرية التعبير".
https://arabic.sputniknews.com/20220416/-هل-سيعود-ترامب-إلى-تويتر-في-حال-شراء-إيلون-ماسك-موقع-التغريدات؟-1061255122.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيلون ماسك, تويتر

ماسك يعتزم إلغاء حظر حساب ترامب على "تويتر" حال اكتمال صفقة شراء الموقع

18:37 GMT 10.05.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وموقع "تويتر"
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنه يعتزم إلغاء حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في حال اكتملت صفقة شراء ماسك للموقع.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت عنه وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، قوله خلال مؤتمر نظمته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "الحظر الدائم يجب أن يكون نادرا للغاية، وأن يكون مصورا حقًا على الحسابات التي هي روبوتات أو حسابات احتيالية أو بريد عشوائي... أعتقد أنه لم يكن من الصحيح حظر دونالد ترامب. أعتقد أن هذا كان خطأ، لأنه أدى إلى نفور جزء كبير من البلاد، ولم ينتج عنه في النهاية كتم صوت ترامب".

وأضاف ماسك، "سأقوم بإلغاء الحظر الدائم" ولكنه لا يمتلك تويتر "حتى الآن".

وعلق تويتر حساب ترامب بشكل دائم من المنصة في يناير/كانون الثاني 2021 بعد هجوم مؤيديه على مبنى الكابيتول الأمريكي اعتراضا على نتائج الانتخابات التي خسرها لصالح الرئيس الحالي جو بايدن. وقالت الشركة إنها اتخذت القرار بعد أحداث الشغب خشية "حدوث مزيد من التحريض على العنف".

كان لدى ترامب في ذلك الوقت أكثر من 80 مليون متابع على المنصة. وقال في تصريحات إعلامية مؤخرا إنه لن يعود لتويتر مجددا لو سنحت له الفرصة.

وأعلن ماسك عن اهتمامه بالاستحواذ على الشركة جزئيًا لجعلها منصة لـ "حرية التعبير".
حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
‎ هل سيعود ترامب إلى "تويتر" في حال شراء إيلون ماسك موقع التغريدات
16 أبريل, 10:23 GMT
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