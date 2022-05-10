عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220510/مباحثات-سعودية-إماراتية-لتعزيز-سبل-تعزيز-التعاون-الأمني-1062066612.html
مباحثات سعودية إماراتية لتعزيز سبل تعزيز التعاون الأمني
مباحثات سعودية إماراتية لتعزيز سبل تعزيز التعاون الأمني
عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية السعودية والإماراتية اجتماعها السادس، لتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات الأمنية بين البلدين. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T15:46+0000
2022-05-10T15:46+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104355/47/1043554734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8078205bfe96a743433b023c5b515c4d.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاجتماع عقد أمس الاثنين في مقر وزارة الداخلية الإماراتية.في كلمته بالجلسة الافتتاحية، عبر وكيل وزارة الداخلية السعودي، هشام بن عبدالرحمن الفالح، عن تمنياته في أن يثمر الاجتماع عن نتائج تصب في مصلحة الجانبين.وقال الفالح إن هذا اللقاء يأتي امتدادا للقاءات سابقة تم الاتفاق فيها على عدد من المبادرات التي تعزز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين.وأشار إلى أن هذه اللقاءات ترفع من وتيرة العمل الأمني المشترك إلى أعلى المستويات في سبيل تحقيق المزيد من التكامل والازدهار والرخاء.من جانبه، كشف خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية الإماراتي، في كلمته أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع والمبادرات، وأفضل الممارسات في مختلف المجالات الأمنية.وأوضح أن هذه المبادرات تتمثل في تطوير منظومة البيانات والمعلومات، والربط الإلكتروني بين غرف العلميات في وزارتي الداخلية في البلدين، ومنظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية، ومشروع الربط الشبكي، واستشراف المستقبل الأمني بين الجانبين.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الإمارات-تعلق-على-مقابلة-ولي-العهد-السعودي-مع-مجلة-أمريكية-1059479612.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104355/47/1043554734_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc27b38201096f901c8b77955a56532c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم

مباحثات سعودية إماراتية لتعزيز سبل تعزيز التعاون الأمني

15:46 GMT 10.05.2022
© REUTERS / WAMولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المطار الرئاسي في أبوظبي، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المطار الرئاسي في أبوظبي، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© REUTERS / WAM
تابعنا عبرTelegram
عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية السعودية والإماراتية اجتماعها السادس، لتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات الأمنية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاجتماع عقد أمس الاثنين في مقر وزارة الداخلية الإماراتية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
الإمارات تعلق على مقابلة ولي العهد السعودي مع مجلة أمريكية
5 مارس, 09:57 GMT
في كلمته بالجلسة الافتتاحية، عبر وكيل وزارة الداخلية السعودي، هشام بن عبدالرحمن الفالح، عن تمنياته في أن يثمر الاجتماع عن نتائج تصب في مصلحة الجانبين.
وقال الفالح إن هذا اللقاء يأتي امتدادا للقاءات سابقة تم الاتفاق فيها على عدد من المبادرات التي تعزز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات ترفع من وتيرة العمل الأمني المشترك إلى أعلى المستويات في سبيل تحقيق المزيد من التكامل والازدهار والرخاء.
من جانبه، كشف خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية الإماراتي، في كلمته أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع والمبادرات، وأفضل الممارسات في مختلف المجالات الأمنية.
وأوضح أن هذه المبادرات تتمثل في تطوير منظومة البيانات والمعلومات، والربط الإلكتروني بين غرف العلميات في وزارتي الداخلية في البلدين، ومنظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية، ومشروع الربط الشبكي، واستشراف المستقبل الأمني بين الجانبين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала