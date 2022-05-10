https://arabic.sputniknews.com/20220510/مباحثات-سعودية-إماراتية-لتعزيز-سبل-تعزيز-التعاون-الأمني-1062066612.html
مباحثات سعودية إماراتية لتعزيز سبل تعزيز التعاون الأمني
مباحثات سعودية إماراتية لتعزيز سبل تعزيز التعاون الأمني
عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية السعودية والإماراتية اجتماعها السادس، لتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات الأمنية بين البلدين. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T15:46+0000
2022-05-10T15:46+0000
2022-05-10T15:46+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاجتماع عقد أمس الاثنين في مقر وزارة الداخلية الإماراتية.في كلمته بالجلسة الافتتاحية، عبر وكيل وزارة الداخلية السعودي، هشام بن عبدالرحمن الفالح، عن تمنياته في أن يثمر الاجتماع عن نتائج تصب في مصلحة الجانبين.وقال الفالح إن هذا اللقاء يأتي امتدادا للقاءات سابقة تم الاتفاق فيها على عدد من المبادرات التي تعزز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين.وأشار إلى أن هذه اللقاءات ترفع من وتيرة العمل الأمني المشترك إلى أعلى المستويات في سبيل تحقيق المزيد من التكامل والازدهار والرخاء.من جانبه، كشف خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية الإماراتي، في كلمته أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع والمبادرات، وأفضل الممارسات في مختلف المجالات الأمنية.وأوضح أن هذه المبادرات تتمثل في تطوير منظومة البيانات والمعلومات، والربط الإلكتروني بين غرف العلميات في وزارتي الداخلية في البلدين، ومنظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية، ومشروع الربط الشبكي، واستشراف المستقبل الأمني بين الجانبين.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الإمارات-تعلق-على-مقابلة-ولي-العهد-السعودي-مع-مجلة-أمريكية-1059479612.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم
مباحثات سعودية إماراتية لتعزيز سبل تعزيز التعاون الأمني
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عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية السعودية والإماراتية اجتماعها السادس، لتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات الأمنية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية
"واس" أن الاجتماع عقد أمس الاثنين في مقر وزارة الداخلية الإماراتية.
في كلمته بالجلسة الافتتاحية، عبر وكيل وزارة الداخلية السعودي، هشام بن عبدالرحمن الفالح، عن تمنياته في أن يثمر الاجتماع عن نتائج تصب في مصلحة الجانبين.
وقال الفالح إن هذا اللقاء يأتي امتدادا للقاءات سابقة تم الاتفاق فيها على عدد من المبادرات التي تعزز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات ترفع من وتيرة العمل الأمني المشترك إلى أعلى المستويات في سبيل تحقيق المزيد من التكامل والازدهار والرخاء.
من جانبه، كشف خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية الإماراتي، في كلمته أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع والمبادرات، وأفضل الممارسات في مختلف المجالات الأمنية.
وأوضح أن هذه المبادرات تتمثل في تطوير منظومة البيانات والمعلومات، والربط الإلكتروني بين غرف العلميات في وزارتي الداخلية في البلدين، ومنظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية، ومشروع الربط الشبكي، واستشراف المستقبل الأمني بين الجانبين.