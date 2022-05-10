https://arabic.sputniknews.com/20220510/متظاهرون-يشتبكون-مع-الشرطة-الأرمينية-في-يريفان-1062064113.html
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة الأرمينية في يريفان
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة الأرمينية في يريفان
قام متظاهرون بإغلاق شارع باغراتونياتس في العاصمة الأرمينية "يريفان"، ما أدى إلى اشتباكهم مع رجال الشرطة. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T14:32+0000
2022-05-10T14:32+0000
2022-05-10T14:32+0000
العالم
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وحاول رجال الشرطة بما في ذلك القوات الخاصة، دفع المتظاهرين إلى الخلف، ما أدى في النهاية إلى اعتقال العديد من المعارضين.ومن المقرر تنظيم مظاهرة أخرى للمعارضة في يريفان ساحة فرنسا وسط العاصمة.هذا وأغلقت المعارضة في يريفان، اليوم الثلاثاء، عدة شوارع، بما في ذلك محاور النقل الرئيسية، بالشاحنات وخلاطات الخرسانة. تمكنت الشرطة من فتح عدد من الطرق.بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء أرمينيا منذ 25 أبريل/نيسان، ونظمت المعارضة أربع مسيرات حاشدة في مناطق مختلفة من العاصمة، وحظرت السلطات من أن الاحتجاجات ستكون مصحوبة "بأعمال العصيان".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/اشتباكات-بين-الشرطة-والمحتجين-في-يريفان-1061908161.html
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العالم
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة الأرمينية في يريفان
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قام متظاهرون بإغلاق شارع باغراتونياتس في العاصمة الأرمينية "يريفان"، ما أدى إلى اشتباكهم مع رجال الشرطة.
وحاول رجال الشرطة بما في ذلك القوات الخاصة، دفع المتظاهرين إلى الخلف، ما أدى في النهاية إلى اعتقال العديد من المعارضين.
ومن المقرر تنظيم مظاهرة أخرى للمعارضة في يريفان ساحة فرنسا وسط العاصمة.
هذا وأغلقت المعارضة في يريفان، اليوم الثلاثاء، عدة شوارع، بما في ذلك محاور النقل الرئيسية، بالشاحنات وخلاطات الخرسانة. تمكنت الشرطة من فتح عدد من الطرق.
بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء أرمينيا منذ 25 أبريل/نيسان، ونظمت المعارضة أربع مسيرات حاشدة في مناطق مختلفة من العاصمة، وحظرت السلطات من أن الاحتجاجات ستكون مصحوبة "بأعمال العصيان".