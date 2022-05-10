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https://arabic.sputniknews.com/20220510/مركز-حقوقي-ينشر-خسائر-أنصار-الله-في-الحرب-اليمنية-على-مدى-7-سنوات-1062073610.html
مركز حقوقي ينشر خسائر "أنصار الله" في الحرب اليمنية على مدى 7 سنوات
مركز حقوقي ينشر خسائر "أنصار الله" في الحرب اليمنية على مدى 7 سنوات
نشر مركز "عين الإنسانية للحقوق والتنمية" في صنعاء إحصائية عن خسائر جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) على مدار 2600 يوم من الحرب في اليمن. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T18:56+0000
2022-05-10T18:56+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
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ووفقا لإحصائية المركز، فإن إجمالي القتلى والجرحى على مدار أكثر من 7 سنوات بلغ 46374 بينهم 17775 قتيلا 28599 جريحا.وأوضح أن عدد القتلى والجرحى من الأطفال بلغ 4028 قتيلا 4595 جريحا، ومن الرجال بلغ 11307 قتلى و21091 جريحا، بينما من النساء بلغ 2440 قتيلة و2913 جريحة.وأشار إلى أنه تم استهداف 15 مطاراً و16 ميناءً و342 محطة ومولد كهرباء و614 شبكة ومحطة اتصال و2815 خزاناً ومحطة مياه 2095 منشأة حكومية و6827 طريقاً وجسراً.كما تم استهداف 405 مصانع و384 ناقلة وقود و11952 منشأة تجارية و434 مزرعة دجاج ومواشي و9868 وسيلة نقل و482 قارب صيد.وذكر أنه تم أيضا استهداف 1002 مخزن أغذية و423 محطة وقود و698 سوقا و971 شاحنة غذاء.وإلى ذلك أيضا تم استهداف 590770 منزلاً و182 منشأة جامعية و1622 مسجداً و376 منشأة سياحية و413 مستشفى ومرفقاً صحيا و1216 مدرسة ومرفقاً تعليمياً و9799 حقلاً زراعياً و139 منشأة رياضية و254 موقعاً أثرياً و60 منشأة إعلامية.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/الأمم-المتحدة-تحذر-من-انهيار-عملياتها-الإنسانية-والإغاثية-في-اليمن-1061774653.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله

مركز حقوقي ينشر خسائر "أنصار الله" في الحرب اليمنية على مدى 7 سنوات

18:56 GMT 10.05.2022
© AP Photo / Hani Mohammedجندي تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
جندي تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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نشر مركز "عين الإنسانية للحقوق والتنمية" في صنعاء إحصائية عن خسائر جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) على مدار 2600 يوم من الحرب في اليمن.
ووفقا لإحصائية المركز، فإن إجمالي القتلى والجرحى على مدار أكثر من 7 سنوات بلغ 46374 بينهم 17775 قتيلا 28599 جريحا.
وأوضح أن عدد القتلى والجرحى من الأطفال بلغ 4028 قتيلا 4595 جريحا، ومن الرجال بلغ 11307 قتلى و21091 جريحا، بينما من النساء بلغ 2440 قتيلة و2913 جريحة.
وأشار إلى أنه تم استهداف 15 مطاراً و16 ميناءً و342 محطة ومولد كهرباء و614 شبكة ومحطة اتصال و2815 خزاناً ومحطة مياه 2095 منشأة حكومية و6827 طريقاً وجسراً.
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الأمم المتحدة تحذر من انهيار عملياتها الإنسانية والإغاثية في اليمن
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كما تم استهداف 405 مصانع و384 ناقلة وقود و11952 منشأة تجارية و434 مزرعة دجاج ومواشي و9868 وسيلة نقل و482 قارب صيد.
وذكر أنه تم أيضا استهداف 1002 مخزن أغذية و423 محطة وقود و698 سوقا و971 شاحنة غذاء.
وإلى ذلك أيضا تم استهداف 590770 منزلاً و182 منشأة جامعية و1622 مسجداً و376 منشأة سياحية و413 مستشفى ومرفقاً صحيا و1216 مدرسة ومرفقاً تعليمياً و9799 حقلاً زراعياً و139 منشأة رياضية و254 موقعاً أثرياً و60 منشأة إعلامية.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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