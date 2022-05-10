https://arabic.sputniknews.com/20220510/مشغل-نقل-الغاز-في-أوكرانيا-وقف-نقل-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-من-محطة-سوخرانيفكا-بدءا-من-الغد-1062069961.html
مشغل نقل الغاز في أوكرانيا: وقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا من محطة "سوخرانيفكا" بدءا من الغد
مشغل نقل الغاز في أوكرانيا: وقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا من محطة "سوخرانيفكا" بدءا من الغد
أعلنت الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا (جيتسو)، اليوم الثلاثاء، وقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا من محطة "سوخرانيفكا" الواقعة في جمهورية... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T16:52+0000
2022-05-10T16:52+0000
2022-05-10T16:52+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الشركة، في بيان "تعلن شركة الغاز جيتسو في أوكرانيا حالة قوة قاهرة، ما يجعل من المستحيل نقل الغاز عبر محطة سوخرانيفكا ومحطة الضغط الحدودية نوفوبسكوف".وأشار البيان إلى أنه "سيتم وقف نقل الغاز اعتبارا من 11 مايو/أيار"، مضيفا أنه "من الممكن نقل السعة غير المتاحة مؤقتا إلى نقطة الربط الفعلية سودجا".وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، ووفقا للسكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقا. وأضاف أنها تتطلب تحليل وتنسيق الإدارات من أجل وضع تدابير انتقامية تتوافق مع مصالح روسيا الاتحادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/البنك-المركزي-الروسي-يدرس-سيناريو-رفض-أوروبا-للغاز-الروسي-1061738395.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مشغل نقل الغاز في أوكرانيا: وقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا من محطة "سوخرانيفكا" بدءا من الغد
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أعلنت الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا (جيتسو)، اليوم الثلاثاء، وقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا من محطة "سوخرانيفكا" الواقعة في جمهورية لوغانسك اعتبارا من الغد بسبب حالة "القوة القاهرة".
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الشركة، في بيان "تعلن شركة الغاز
جيتسو في أوكرانيا حالة قوة قاهرة، ما يجعل من المستحيل نقل الغاز عبر محطة سوخرانيفكا ومحطة الضغط الحدودية نوفوبسكوف".
وأشار البيان إلى أنه "سيتم وقف نقل الغاز اعتبارا من 11 مايو/أيار"، مضيفا أنه "من الممكن نقل السعة غير المتاحة مؤقتا إلى نقطة الربط الفعلية سودجا".
وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا
، ووفقا للسكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقا. وأضاف أنها تتطلب تحليل وتنسيق الإدارات من أجل وضع تدابير انتقامية تتوافق مع مصالح روسيا الاتحادية.