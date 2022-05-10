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https://arabic.sputniknews.com/20220510/مصرع-صحفيتين-في-المكسيك-برصاص-مجهولين-1062074536.html
مصرع صحفيتين في المكسيك برصاص مجهولين
مصرع صحفيتين في المكسيك برصاص مجهولين
لقيت صحفيتان مصرعهما، في مدينة كوسولياك بالمكسيك، بعد أن أطلق مجهول النار عليهما. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T19:24+0000
2022-05-10T19:33+0000
المكسيك
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وقال شقيق إحدى الصحفيتين، اليوم الثلاثاء، إن شقيقته يسينيا مولينيدو فالكوني، التي تعمل مديرة لموقع إخباري على الإنترنت في جنوب شرق المكسيك، تلقت تهديدا خلال الأسابيع الماضية على خلفية عملها الصحفي قبل أن تقتل مع زميلتها.وتم إطلاق الرصاص على فالكوني، مديرة موقع الفراز، وشيلا جوهانا جارسيا أوليفيرا، المراسلة في نفس الموقع، بعد ظهر يوم الاثنين أثناء جلوسهما في سيارة متوقفة خارج متجر، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وبمقتلهما يرتفع عدد العاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا في المكسيك حتى الآن خلال العام الجاري إلى 11 شخصا.وجاءت وفاتهما بعد أيام فقط من مقتل صحفي آخر في ولاية سينالوا الشمالية.وقال راميرو مولينيدو فالكوني الذي يعمل صحفيا هو الآخر إن شقيقته الصغرى تلقت تهديدات عبر مكالمات هاتفية تأمرها بحذف قصص متعلقة بالجريمة من موقعها.وأشار إلى أنها كانت قد كرست تغطيتها خلال الفترة الأخيرة لمجلس مدينة كوسولياك. سلمت السلطات جثتي المرأتين لأسرتيهما قبل فجر الثلاثاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الرئيس-المكسيكي-يهدد-بمقاطعة-قمة-الأمريكيتين--1062071749.html
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مصرع صحفيتين في المكسيك برصاص مجهولين

19:24 GMT 10.05.2022 (تم التحديث: 19:33 GMT 10.05.2022)
© REUTERS / Edgard Garridoرسم غرافيتي توضيحي للوضع الوبائي في العالم ، فيروس كورونا - مدينة مكسيكو سيتي، المكسيك، 24 سبتمبر 2020
رسم غرافيتي توضيحي للوضع الوبائي في العالم ، فيروس كورونا - مدينة مكسيكو سيتي، المكسيك، 24 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© REUTERS / Edgard Garrido
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لقيت صحفيتان مصرعهما، في مدينة كوسولياك بالمكسيك، بعد أن أطلق مجهول النار عليهما.
وقال شقيق إحدى الصحفيتين، اليوم الثلاثاء، إن شقيقته يسينيا مولينيدو فالكوني، التي تعمل مديرة لموقع إخباري على الإنترنت في جنوب شرق المكسيك، تلقت تهديدا خلال الأسابيع الماضية على خلفية عملها الصحفي قبل أن تقتل مع زميلتها.
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17:58 GMT
وتم إطلاق الرصاص على فالكوني، مديرة موقع الفراز، وشيلا جوهانا جارسيا أوليفيرا، المراسلة في نفس الموقع، بعد ظهر يوم الاثنين أثناء جلوسهما في سيارة متوقفة خارج متجر، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وبمقتلهما يرتفع عدد العاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا في المكسيك حتى الآن خلال العام الجاري إلى 11 شخصا.
وجاءت وفاتهما بعد أيام فقط من مقتل صحفي آخر في ولاية سينالوا الشمالية.
وقال راميرو مولينيدو فالكوني الذي يعمل صحفيا هو الآخر إن شقيقته الصغرى تلقت تهديدات عبر مكالمات هاتفية تأمرها بحذف قصص متعلقة بالجريمة من موقعها.
وأشار إلى أنها كانت قد كرست تغطيتها خلال الفترة الأخيرة لمجلس مدينة كوسولياك. سلمت السلطات جثتي المرأتين لأسرتيهما قبل فجر الثلاثاء.
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