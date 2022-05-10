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مصر توقع مع تحالف أوروبي اتفاقا لتطوير محطة حاويات بميناء دمياط
مصر توقع مع تحالف أوروبي اتفاقا لتطوير محطة حاويات بميناء دمياط
وقعت مصر مع تحالف من 3 شركات أوروبية اتفاقا لتطوير محطة حاويات ثانية بميناء دمياط، شمالي البلاد، باستثمارات تبلغ نصف مليار دولار في مرحلته الأولى، ضمن مشروع... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T17:00+0000
2022-05-10T17:00+0000
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وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد توقيع اتفاق بين هيئة ميناء دمياط وتحالف شركات "يوروجيت ألمانيا" و"كونتشيب إيطاليا" و"هاباج لويد" للخطوط الملاحية العالمية.وأضاف أن الاتفاق يشمل "بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1" في ميناء دمياط".وذكر البيان أن الاتفاق "يضخ استثمارات بقيمة نصف مليار دولار للمرحلة الأولى".وبينت رئاسة الوزراء أن "المشروع هو المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات، والذي ستشمل المرحلة الثانية منه إنشاء محور لوجيستي من محطة (تحيا مصر) إلى مراكز التصنيع في الجمهورية عن طريق السكك الحديدية".وبناء على الاتفاق مع التحالف الأوروبي: "يتم تنفيذ أرصفة للمحطة يبلغ طولها 1970 مترا، وبعمق يصل إلى 18 مترا، فيما تصل ساحتها الخلفية إلى 910 آلاف متر مربع، وطاقتها الاستيعابية إلى 4.5 مليون حاوية مكافئة".وقد أعدت هيئة ميناء دمياط قائمة بمشروعاتها المستقبلية، والتي تركزت في 7 مشروعات بتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه، ومشيرة إلى أن تلك المشروعات تعمل على زيادة تنافسية الميناء محليا وإقليميا وعالميا.وفي العام الماضي، أصدرت هيئة ميناء دمياط تقريرا بمناسبة مرور 35 عاما على افتتاح الميناء، مدرجة فيه 7 مشروعات تطوير بتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه (1.2 مليون دولار)، ومشيرة إلى أن تلك المشروعات تعمل على زيادة تنافسية الميناء محليا وإقليميا وعالميا.
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مصر توقع مع تحالف أوروبي اتفاقا لتطوير محطة حاويات بميناء دمياط

17:00 GMT 10.05.2022
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سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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وقعت مصر مع تحالف من 3 شركات أوروبية اتفاقا لتطوير محطة حاويات ثانية بميناء دمياط، شمالي البلاد، باستثمارات تبلغ نصف مليار دولار في مرحلته الأولى، ضمن مشروع تأمل الحكومة أن يكون أكبر مركز للترانزيت واللوجيستيات في المنطقة.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد توقيع اتفاق بين هيئة ميناء دمياط وتحالف شركات "يوروجيت ألمانيا" و"كونتشيب إيطاليا" و"هاباج لويد" للخطوط الملاحية العالمية.
وأضاف أن الاتفاق يشمل "بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1" في ميناء دمياط".
وذكر البيان أن الاتفاق "يضخ استثمارات بقيمة نصف مليار دولار للمرحلة الأولى".
ونقل عن وزير النقل كامل الوزير أن "المشروع هو الأول من نوعه في تاريخ صناعة النقل البحري واللوجيستيات في مصر"، وذكر أنه "سيحول المرفق المصري بدمياط إلى أكبر مركز للترانزيت واللوجيستيات في المنطقة".
وبينت رئاسة الوزراء أن "المشروع هو المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات، والذي ستشمل المرحلة الثانية منه إنشاء محور لوجيستي من محطة (تحيا مصر) إلى مراكز التصنيع في الجمهورية عن طريق السكك الحديدية".
وبناء على الاتفاق مع التحالف الأوروبي: "يتم تنفيذ أرصفة للمحطة يبلغ طولها 1970 مترا، وبعمق يصل إلى 18 مترا، فيما تصل ساحتها الخلفية إلى 910 آلاف متر مربع، وطاقتها الاستيعابية إلى 4.5 مليون حاوية مكافئة".
وقد أعدت هيئة ميناء دمياط قائمة بمشروعاتها المستقبلية، والتي تركزت في 7 مشروعات بتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه، ومشيرة إلى أن تلك المشروعات تعمل على زيادة تنافسية الميناء محليا وإقليميا وعالميا.
وفي العام الماضي، أصدرت هيئة ميناء دمياط تقريرا بمناسبة مرور 35 عاما على افتتاح الميناء، مدرجة فيه 7 مشروعات تطوير بتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه (1.2 مليون دولار)، ومشيرة إلى أن تلك المشروعات تعمل على زيادة تنافسية الميناء محليا وإقليميا وعالميا.
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