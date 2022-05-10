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https://arabic.sputniknews.com/20220510/مقتل-جنديين-سوريين-وإصابة-اثنين-آخرين-بقصف-شنته-جبهة-النصرة-في-محافظة-إدلب-1062079878.html
مقتل جنديين سوريين وإصابة اثنين آخرين بقصف شنته "جبهة النصرة" في محافظة إدلب
مقتل جنديين سوريين وإصابة اثنين آخرين بقصف شنته "جبهة النصرة" في محافظة إدلب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل جنديين سوريين وإصابة اثنين آخرين بقصف شنته جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية(المحظورة في روسيا)، في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T22:45+0000
2022-05-10T22:45+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا اللواء البحري أوليغ جورافلوف في مؤتمر صحفي إن "جنديين سوريين قتلا وأصيب آخران بقصف لجماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة وقف التصعيد بإدلب في سوريا".وأضاف: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجل إطلاق 3 قذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع "جبهة النصرة"، واحدة باتجاه حلب واثنتان على إدلب".أنشئ مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع الروسية والسيطرة على حركة اللاجئين في الجمهورية العربية السورية في فبراير 2016.وتشمل مهامها توقيع اتفاقات بشأن انضمام الجماعات المسلحة غير المشروعة والمستوطنات الفردية إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
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أخبار سوريا اليوم

مقتل جنديين سوريين وإصابة اثنين آخرين بقصف شنته "جبهة النصرة" في محافظة إدلب

22:45 GMT 10.05.2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadourأطفال يمشون بين الأنقاض أثناء حضورهم اليوم الأول من المدرسة في قرية في ريف إدلب شمال غرب سوريا، 9 أكتوبر 2021.
أطفال يمشون بين الأنقاض أثناء حضورهم اليوم الأول من المدرسة في قرية في ريف إدلب شمال غرب سوريا، 9 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل جنديين سوريين وإصابة اثنين آخرين بقصف شنته جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية(المحظورة في روسيا)، في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا اللواء البحري أوليغ جورافلوف في مؤتمر صحفي إن "جنديين سوريين قتلا وأصيب آخران بقصف لجماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة وقف التصعيد بإدلب في سوريا".
وأضاف: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجل إطلاق 3 قذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع "جبهة النصرة"، واحدة باتجاه حلب واثنتان على إدلب".
أنشئ مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع الروسية والسيطرة على حركة اللاجئين في الجمهورية العربية السورية في فبراير 2016.
وتشمل مهامها توقيع اتفاقات بشأن انضمام الجماعات المسلحة غير المشروعة والمستوطنات الفردية إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
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