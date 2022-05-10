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https://arabic.sputniknews.com/20220510/منصة-الفيديو-الروسية-روتيوب-تنفي-تقارير-إعلامية-عن-فقدانها-شفرة-المصدر-في-هجوم-إلكتروني-1062056166.html
منصة الفيديو الروسية "روتيوب" تنفي تقارير إعلامية عن فقدانها شفرة المصدر في هجوم إلكتروني
منصة الفيديو الروسية "روتيوب" تنفي تقارير إعلامية عن فقدانها شفرة المصدر في هجوم إلكتروني
نفت منصة الفيديو الروسية "روتيوب" اليوم الثلاثاء التقارير الإعلامية التي تفيد بأن قراصنة تمكنوا من إزالة رمز الموقع بالكامل. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T11:18+0000
2022-05-10T11:18+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عن المنصة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تلغرام، أكدت فيه أنها لا تزال تستعيد تشغيل الخدمة.وكان هجوم إلكتروني قد استهدف أمس الاثنين منصة الفيديو الروسية، مما أدى إلى ورود تقارير عن فقدان شفرة مصدر الموقع.وأوضح أن "شفرة المصدر متاحة، ومكتبة البرامج آمنة، وعملية استعادة أجزاء من نظام الملفات من الحوسبة السحابية وقواعد البيانات على العديد من الخوادم".وأضاف أن الصعوبة الرئيسية تكمن في استعادة البنية التحتية المكونة من مئات الخوادم وإصلاح كل منها يدويًا.
https://arabic.sputniknews.com/20181211/احباط-مليارات-هجوم-الكتروني-روسيا-خلال-عام2018-1037391164.html
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روسيا, مواقع التواصل الإجتماعي

منصة الفيديو الروسية "روتيوب" تنفي تقارير إعلامية عن فقدانها شفرة المصدر في هجوم إلكتروني

11:18 GMT 10.05.2022
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مراسم الاحتفال بيوم علم روسيا الاتحادية في كراسنودار - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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نفت منصة الفيديو الروسية "روتيوب" اليوم الثلاثاء التقارير الإعلامية التي تفيد بأن قراصنة تمكنوا من إزالة رمز الموقع بالكامل.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عن المنصة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تلغرام، أكدت فيه أنها لا تزال تستعيد تشغيل الخدمة.
هجمة إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2018
إحباط أكثر من 4 مليارات هجوم إلكتروني على البنى التحتية الحساسة في روسيا خلال 2018
11 ديسمبر 2018, 10:31 GMT
وكان هجوم إلكتروني قد استهدف أمس الاثنين منصة الفيديو الروسية، مما أدى إلى ورود تقارير عن فقدان شفرة مصدر الموقع.

وقال البيان: "ستتطلب الاستعادة وقتًا أطول مما توقعه المهندسون الفنيون، ومع ذلك، فإن التوقعات التي قيلت لا علاقة لها بالحالة الحقيقية للأشياء".

وأوضح أن "شفرة المصدر متاحة، ومكتبة البرامج آمنة، وعملية استعادة أجزاء من نظام الملفات من الحوسبة السحابية وقواعد البيانات على العديد من الخوادم".

وذكر البيان أيضا أن أعمال الترميم مستمرة لليوم الثاني وأن الهجوم كان الأقوى منذ إطلاق المنصة في عام 2006.

وأضاف أن الصعوبة الرئيسية تكمن في استعادة البنية التحتية المكونة من مئات الخوادم وإصلاح كل منها يدويًا.
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