https://arabic.sputniknews.com/20220510/منظمة-الصحة-العالمية-تشكك-في-استراتيجية-الصين-لمكافحة-الوباء-1062068975.html

منظمة الصحة العالمية تشكك في استراتيجية الصين لمكافحة الوباء

منظمة الصحة العالمية تشكك في استراتيجية الصين لمكافحة الوباء

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن استراتيجية الصين للقضاء على وباء فيروس كورونا ليست مستدامة، مضيفا أن الوكالة الدولية أبلغت بكين بذلك. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T16:37+0000

2022-05-10T16:37+0000

2022-05-10T16:37+0000

الصين

فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

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حاصرت الإجراءات الصارمة التي أقرتها بكين معظم سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة في منازلهم لأسابيع حيث تكافح الصين أسوأ تفشي في البلاد منذ بدء الوباء.ومع ذلك، فقد اشتدت صرامة الإغلاق في شنغهاي، ما تسبب في غضب واحتجاج نادر في آخر اقتصاد رئيسي لا يزال ملتزما بسياسة "انعدام كوفيد"، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: "عندما نتحدث عن استراتيجية صفر كوفيد، لا نعتقد أنها مستدامة، بالنظر إلى سلوك الفيروس الآن وما نتوقعه في المستقبل".وأضاف: "لقد ناقشنا هذه المسألة مع الخبراء الصينيين وأشرنا إلى أن النهج لن يكون مستداما، وبالنظر إلى سلوك الفيروس، أعتقد أن التحول سيكون مهما للغاية".فيما قال مايكل رايان، مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن الوقت قد حان للضغط على "زر إعادة الضبط"، مضيفا أن أي إجراءات لمكافحة الجائحة يجب أن تظهر "الاحترام الواجب لحقوق الأفراد وحقوق الإنسان".وتابع: "نحن بحاجة إلى موازنة إجراءات التحكم مع التأثير على المجتمع، وتأثيرها على الاقتصاد، وهذا ليس دائما عملية معايرة سهلة".من جانبها قالت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة، إنه في جميع أنحاء العالم، كان من المستحيل وقف جميع عمليات انتقال الفيروس.وأضافت: "هدفنا على المستوى العالمي، ليس العثور على جميع الحالات ووقف جميع عمليات العدوى، إنه حقا (أمر) غير ممكن في الوقت الحالي، لكن ما يتعين علينا القيام به هو خفض انتقال الفيروس لأنه ينتشر بشكل كثيف".

https://arabic.sputniknews.com/20220510/تقريرإجراءات-الصين-لمكافحة-كورونا-قد-تهدد-الاقتصاد-العالمي-1062055771.html

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الصين, فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية