عربي
الدفاع الروسية تكشف عن "كارثة أوكرانية" بعد محاولة الأخيرة احتلال جزيرة زميني
https://arabic.sputniknews.com/20220510/منظمة-الصحة-العالمية-تشكك-في-استراتيجية-الصين-لمكافحة-الوباء-1062068975.html
منظمة الصحة العالمية تشكك في استراتيجية الصين لمكافحة الوباء
منظمة الصحة العالمية تشكك في استراتيجية الصين لمكافحة الوباء
قال رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن استراتيجية الصين للقضاء على وباء فيروس كورونا ليست مستدامة، مضيفا أن الوكالة الدولية أبلغت بكين بذلك. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T16:37+0000
2022-05-10T16:37+0000
الصين
فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104459/00/1044590089_0:189:2611:1658_1920x0_80_0_0_60a3c574db31389740da341c5c94188a.jpg
حاصرت الإجراءات الصارمة التي أقرتها بكين معظم سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة في منازلهم لأسابيع حيث تكافح الصين أسوأ تفشي في البلاد منذ بدء الوباء.ومع ذلك، فقد اشتدت صرامة الإغلاق في شنغهاي، ما تسبب في غضب واحتجاج نادر في آخر اقتصاد رئيسي لا يزال ملتزما بسياسة "انعدام كوفيد"، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: "عندما نتحدث عن استراتيجية صفر كوفيد، لا نعتقد أنها مستدامة، بالنظر إلى سلوك الفيروس الآن وما نتوقعه في المستقبل".وأضاف: "لقد ناقشنا هذه المسألة مع الخبراء الصينيين وأشرنا إلى أن النهج لن يكون مستداما، وبالنظر إلى سلوك الفيروس، أعتقد أن التحول سيكون مهما للغاية".فيما قال مايكل رايان، مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن الوقت قد حان للضغط على "زر إعادة الضبط"، مضيفا أن أي إجراءات لمكافحة الجائحة يجب أن تظهر "الاحترام الواجب لحقوق الأفراد وحقوق الإنسان".وتابع: "نحن بحاجة إلى موازنة إجراءات التحكم مع التأثير على المجتمع، وتأثيرها على الاقتصاد، وهذا ليس دائما عملية معايرة سهلة".من جانبها قالت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة، إنه في جميع أنحاء العالم، كان من المستحيل وقف جميع عمليات انتقال الفيروس.وأضافت: "هدفنا على المستوى العالمي، ليس العثور على جميع الحالات ووقف جميع عمليات العدوى، إنه حقا (أمر) غير ممكن في الوقت الحالي، لكن ما يتعين علينا القيام به هو خفض انتقال الفيروس لأنه ينتشر بشكل كثيف".
https://arabic.sputniknews.com/20220510/تقريرإجراءات-الصين-لمكافحة-كورونا-قد-تهدد-الاقتصاد-العالمي-1062055771.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104459/00/1044590089_0:0:2611:1959_1920x0_80_0_0_c914f08cc43a0f8cb22f3914ecb24a22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تشكك في استراتيجية الصين لمكافحة الوباء

16:37 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Екатерина Штукина / الذهاب إلى بنك الصورالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Екатерина Штукина
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن استراتيجية الصين للقضاء على وباء فيروس كورونا ليست مستدامة، مضيفا أن الوكالة الدولية أبلغت بكين بذلك.
حاصرت الإجراءات الصارمة التي أقرتها بكين معظم سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة في منازلهم لأسابيع حيث تكافح الصين أسوأ تفشي في البلاد منذ بدء الوباء.
ومع ذلك، فقد اشتدت صرامة الإغلاق في شنغهاي، ما تسبب في غضب واحتجاج نادر في آخر اقتصاد رئيسي لا يزال ملتزما بسياسة "انعدام كوفيد"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: "عندما نتحدث عن استراتيجية صفر كوفيد، لا نعتقد أنها مستدامة، بالنظر إلى سلوك الفيروس الآن وما نتوقعه في المستقبل".
إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
تقرير:إجراءات الصين لمكافحة كورونا قد تهدد الاقتصاد العالمي
11:11 GMT
وأضاف: "لقد ناقشنا هذه المسألة مع الخبراء الصينيين وأشرنا إلى أن النهج لن يكون مستداما، وبالنظر إلى سلوك الفيروس، أعتقد أن التحول سيكون مهما للغاية".
فيما قال مايكل رايان، مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن الوقت قد حان للضغط على "زر إعادة الضبط"، مضيفا أن أي إجراءات لمكافحة الجائحة يجب أن تظهر "الاحترام الواجب لحقوق الأفراد وحقوق الإنسان".
وتابع: "نحن بحاجة إلى موازنة إجراءات التحكم مع التأثير على المجتمع، وتأثيرها على الاقتصاد، وهذا ليس دائما عملية معايرة سهلة".
من جانبها قالت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة، إنه في جميع أنحاء العالم، كان من المستحيل وقف جميع عمليات انتقال الفيروس.
وأضافت: "هدفنا على المستوى العالمي، ليس العثور على جميع الحالات ووقف جميع عمليات العدوى، إنه حقا (أمر) غير ممكن في الوقت الحالي، لكن ما يتعين علينا القيام به هو خفض انتقال الفيروس لأنه ينتشر بشكل كثيف".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:21 GMTУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала