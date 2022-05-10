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https://arabic.sputniknews.com/20220510/نائب-رئيس-مجلسالدوما-يقترح-تسهيل-دخول-العلماء-الأجانب-الراغبين-بالعمل-في-روسيا-1062047392.html
نائب رئيس مجلس"الدوما" يقترح تسهيل دخول العلماء الأجانب الراغبين بالعمل في روسيا
نائب رئيس مجلس"الدوما" يقترح تسهيل دخول العلماء الأجانب الراغبين بالعمل في روسيا
أعلن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بوريس تشيرنيشوف، أنه اقترح إلغاء تأشيرة الدخول للعلماء الأجانب الراغبين بالعمل في معاهد الأبحاث والجامعات الروسية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T06:11+0000
2022-05-10T06:11+0000
روسيا
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وقال تشيرنيشوف في تصريح لوكالة" سبوتنيك": "تمنح الولايات المتحدة العلماء الروس نظام التأشيرة الأكثر ملاءمة لاجتذابهم للسفر إليها".وأضاف: "أقترح إنشاء نظام يمكن الباحثين والمتخصصين في تطوير التقنيات الجديدة من القدوم إلى روسيا بدون تأشيرة، حتى يعملوا لصالح بلدنا".وجاء هذا لاقتراح بعدما أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الإدارة الأميركية تدرس احتمال إلغاء التقييدات الخاصة بالتأشيرات للخبراء الروس لتسهيل دخولهم إلى البلاد وإضعاف قدرات روسيا في مجال التكنولوجيات العالية.
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نائب رئيس مجلس"الدوما" يقترح تسهيل دخول العلماء الأجانب الراغبين بالعمل في روسيا

06:11 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Maksim Blinovوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بوريس تشيرنيشوف، أنه اقترح إلغاء تأشيرة الدخول للعلماء الأجانب الراغبين بالعمل في معاهد الأبحاث والجامعات الروسية.
وقال تشيرنيشوف في تصريح لوكالة" سبوتنيك": "تمنح الولايات المتحدة العلماء الروس نظام التأشيرة الأكثر ملاءمة لاجتذابهم للسفر إليها".

وأضاف: "أقترح إنشاء نظام يمكن الباحثين والمتخصصين في تطوير التقنيات الجديدة من القدوم إلى روسيا بدون تأشيرة، حتى يعملوا لصالح بلدنا".

وجاء هذا لاقتراح بعدما أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الإدارة الأميركية تدرس احتمال إلغاء التقييدات الخاصة بالتأشيرات للخبراء الروس لتسهيل دخولهم إلى البلاد وإضعاف قدرات روسيا في مجال التكنولوجيات العالية.
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