https://arabic.sputniknews.com/20220510/نافيا-الموافقة-على-طلب-أردني--بينيت-القرارات-بشأن-الحرم-القدسي-لا-تتخذ-تحت-ضغط-عوامل-خارجية--1062050389.html

نافيا الموافقة على طلب أردني .. بينيت: القرارات بشأن الحرم القدسي لا تتخذ تحت ضغط عوامل خارجية

نافيا الموافقة على طلب أردني .. بينيت: القرارات بشأن الحرم القدسي لا تتخذ تحت ضغط عوامل خارجية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن القرارات التي تتخذها بلاده بشأن الحرم القدسي لا تُتخذ تحت ضغط عوامل خارجية أو سياسية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T08:04+0000

2022-05-10T08:04+0000

2022-05-10T08:04+0000

نفتالي بينيت

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وكان بينيت يعلق على تقارير إعلامية بشأن الاستجابة لمطلب أردني بزيادة عدد حراس الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.وقال مكتبه في بيان، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "لا يوجد تغيير أو تطور جديد في الوضع في الحرم القدسي - سيادة إسرائيل مصونة".وأضاف بينيت "قبل نحو شهر ونصف الشهر، ورد طلب أردني لزيادة عناصر الأوقاف في الحرم القدسي بمقدار 50 حارسا، لكن إسرائيل لم تجد من المناسب الموافقة على هذا الطلب".ومضى في البيان: "عمليا، تم إبعاد ستة من حراس الأوقاف المؤيدين لحماس من الحرم وتم تعيين 12 عضوا جديدا في الوقف وفقا للمعايير الحالية، دون زيادة العدد".وأضاف بينيت: "كل القرارات بشأن الحرم القدسي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية من منطلق اعتبارات السيادة وحرية الدين والأمن، وليس بسبب ضغوط من عوامل خارجية أو سياسية".وكانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، قد أفادت مساء أمس بأن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف والشرطة الإسرائيلية قد وافقوا على طلب أردني بزيادة عناصر حراس الأوقاف الإسلامية التابعة للمملكة في الحرم القدسي بـ 50 عنصرا.وأضافت أن هذه الموافقة يمكن أن تقود إلى حل الأزمة السياسية في إسرائيل، وتعيد القائمة العربية الموحدة لدعم الحكومة، بعدما جمدت دعمها على خلفية الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وقولها إن مطلبها بشأن المسجد يحدده ملك الأردن.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/صحيفة-مسؤول-أردني-يحذر-حكومة-إسرائيل-من-المس-بحراس-الأقصى-1062023777.html

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