عربي
مصدر روسي يكشف هدف زيلينسكي من الهجوم "الانتحاري" على جزيرة زميني رغم معارضة هيئة الأركان له
https://arabic.sputniknews.com/20220510/نصر-الله-النظام-السياسي-في-لبنان-طائفي-وسنكون-في-المقدمة-إن-قرر-اللبنانيون-تغييره-1062072474.html
نصر الله: النظام السياسي في لبنان طائفي وسنكون في المقدمة إن قرر اللبنانيون تغييره
نصر الله: النظام السياسي في لبنان طائفي وسنكون في المقدمة إن قرر اللبنانيون تغييره
قال أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن النظام السياسي في لبنان يقوم على الطائفية، مؤكدا أن الحزب سيكون في طليعة اللبنانيين إن قرروا تغييره. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T18:09+0000
2022-05-10T18:09+0000
لبنان
أخبار حزب الله
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048206071_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_cf29114bdd972fdb74861809e05c0d96.jpg
وقال نصر الله في خطاب متلفز لتجمع انتخابي، اليوم الأربعاء، إن "لبنان لا يتحمل حربا أهلية جديدة، ولو في سبيل تغيير النظام السياسي"، مؤكدا، "إذا طالب اللبنانيون بإلغاء الطائفية السياسية فنحن سنكون في المقدمة، ولكن الواقع يقول غير ذلك".وأضاف: "هذا البلد قائم على الشراكة وعدم الإقصاء، والجميع يجب أن يتمثل في المجلس النيابي بأحجامه الطبيعية، والقانون النسبي يفتح الباب أمام فرصة كبيرة جداً بحضور الجميع بأحجامه الطبيعية".وتابع: "لا نريد أن نلغي أحدا، خلافاً لما يدعي البعض، لشد العصب، ونحن لسنا مع حكم أكثرية وأقلية، وهذا لا يصح في نظام طائفي"، مؤكدا أن "حزب الله ليس دولة جانب الدولة".وأردف: "إذا قلت أنا وحدي قادر على بناء دولة عادلة وقادرة لن أكون صادقا، لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك لأن هذا تركيب لبنان"، داعيا لـ "التعاون بين التيارات والأحزاب".وحددت السلطات اللبنانية يوم 15 مايو/أيار 2022، موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد تأكيد رئيس الجمهورية، ميشال عون، على ضرورة إقامتها في هذا الموعد، وعدم وجود مبرر لتأجيلها.وانطلقت الأحد الماضي المرحلة الثانية من عملية التصويت بالانتخابات النيابية لغير المقيمين على أراضيه، حيث شهد يوم 6 مايو الجاري المرحلة الأولى التي ضمت المقيمين في الدول العربية.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل 4 سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديداً للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، بعد شغوره لنحو 29 شهرا؛ وتنتهي ولاية عون، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وتُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه؛ والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20220510/نصر-الله-يكشف-عن-كنز-لبناني-في-البحر-المتوسط-1062069697.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048206071_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_d3133568d38f2f96ae0ff64405eeb51d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي

نصر الله: النظام السياسي في لبنان طائفي وسنكون في المقدمة إن قرر اللبنانيون تغييره

18:09 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Abdal Kader AlBaiمظاهرات بيروت، لبنان 24 فبراير 2021
مظاهرات بيروت، لبنان 24 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Abdal Kader AlBai
تابعنا عبرTelegram
قال أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن النظام السياسي في لبنان يقوم على الطائفية، مؤكدا أن الحزب سيكون في طليعة اللبنانيين إن قرروا تغييره.
وقال نصر الله في خطاب متلفز لتجمع انتخابي، اليوم الأربعاء، إن "لبنان لا يتحمل حربا أهلية جديدة، ولو في سبيل تغيير النظام السياسي"، مؤكدا، "إذا طالب اللبنانيون بإلغاء الطائفية السياسية فنحن سنكون في المقدمة، ولكن الواقع يقول غير ذلك".

وأضاف: "هذا البلد قائم على الشراكة وعدم الإقصاء، والجميع يجب أن يتمثل في المجلس النيابي بأحجامه الطبيعية، والقانون النسبي يفتح الباب أمام فرصة كبيرة جداً بحضور الجميع بأحجامه الطبيعية".

وتابع: "لا نريد أن نلغي أحدا، خلافاً لما يدعي البعض، لشد العصب، ونحن لسنا مع حكم أكثرية وأقلية، وهذا لا يصح في نظام طائفي"، مؤكدا أن "حزب الله ليس دولة جانب الدولة".

وأردف: "إذا قلت أنا وحدي قادر على بناء دولة عادلة وقادرة لن أكون صادقا، لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك لأن هذا تركيب لبنان"، داعيا لـ "التعاون بين التيارات والأحزاب".
الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
نصر الله يكشف عن "كنز" لبناني في البحر المتوسط
16:43 GMT
وحددت السلطات اللبنانية يوم 15 مايو/أيار 2022، موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد تأكيد رئيس الجمهورية، ميشال عون، على ضرورة إقامتها في هذا الموعد، وعدم وجود مبرر لتأجيلها.

وانطلقت الأحد الماضي المرحلة الثانية من عملية التصويت بالانتخابات النيابية لغير المقيمين على أراضيه، حيث شهد يوم 6 مايو الجاري المرحلة الأولى التي ضمت المقيمين في الدول العربية.

وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل 4 سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.

وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديداً للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، بعد شغوره لنحو 29 شهرا؛ وتنتهي ولاية عون، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه؛ والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:21 GMTУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала