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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/واشنطن-حل-الأزمة-الأوكرانية-سيكون-دبلوماسيا-لكن-روسيا-غير-منفتحة-على-الحوار-1062076385.html
واشنطن: حل الأزمة الأوكرانية سيكون دبلوماسيا لكن روسيا "غير منفتحة على الحوار"
واشنطن: حل الأزمة الأوكرانية سيكون دبلوماسيا لكن روسيا "غير منفتحة على الحوار"
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن حل الأزمة الأوكرانية سيتم عبر الدبلوماسية، متهمة روسيا بأنها "غير منفتحة... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T20:25+0000
2022-05-10T20:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساكي، خلال إفادة صحفية حول جدوى محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة: "نعتقد بالتأكيد أن هذا سيتم حله من خلال عملية دبلوماسية... ولكن لا نرى إشارة من الروس على أنهم منفتحون على هذه المناقشات أو متحمسون للمشاركة فيها".وتابعت ساكي أن إدارة بايدن تعتقد أن دعم أوكرانيا عسكريا أكثر نفعا من التواصل مع بوتين لحل الأزمة، قائلة: "نعتقد أنه من البناء بشكل أكبر مواصلة دعم أوكرانيا، خاصة عسكريا، بدلا من محاولة التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة".وعلى الرغم من المزاعم الأمريكية، بترجيح الحل الدبلوماسي، إلا أنها تستمر بتأجيج الصراع عن طريق توريد الأسلحة الفتاكة إلى الجانب الأوكراني.أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تجاهل الدول الأوروبية لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لأوكرانيا-بعد-محاولتها-احتلال-جزيرة-زميني-1062069550.html
https://arabic.sputniknews.com/20220510/مصدر-روسي-يكشف-هدف-زيلينسكي-من-الهجوم-الانتحاري-على-جزيرة-زميني-رغم-معارضة-هيئة-الأركان-له-1062073128.html
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العالم

واشنطن: حل الأزمة الأوكرانية سيكون دبلوماسيا لكن روسيا "غير منفتحة على الحوار"

20:25 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن حل الأزمة الأوكرانية سيتم عبر الدبلوماسية، متهمة روسيا بأنها "غير منفتحة على محادثات السلام"، على حد زعمها.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساكي، خلال إفادة صحفية حول جدوى محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة: "نعتقد بالتأكيد أن هذا سيتم حله من خلال عملية دبلوماسية... ولكن لا نرى إشارة من الروس على أنهم منفتحون على هذه المناقشات أو متحمسون للمشاركة فيها".
وتابعت ساكي أن إدارة بايدن تعتقد أن دعم أوكرانيا عسكريا أكثر نفعا من التواصل مع بوتين لحل الأزمة، قائلة: "نعتقد أنه من البناء بشكل أكبر مواصلة دعم أوكرانيا، خاصة عسكريا، بدلا من محاولة التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
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وعلى الرغم من المزاعم الأمريكية، بترجيح الحل الدبلوماسي، إلا أنها تستمر بتأجيج الصراع عن طريق توريد الأسلحة الفتاكة إلى الجانب الأوكراني.
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تجاهل الدول الأوروبية لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي أنه على الرغم من عدم رغبة نظام كييف بالحل السلمي، إلا أن الجانب الروسي لا يزال منفتحا على الحوار.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
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18:42 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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