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https://arabic.sputniknews.com/20220510/وزير-الاقتصاد-السعودي-ندعم-السياحة-والسفر-بـ37-مليار-دولار-1062054375.html
وزير الاقتصاد السعودي: ندعم السياحة والسفر بـ37 مليار دولار
وزير الاقتصاد السعودي: ندعم السياحة والسفر بـ37 مليار دولار
قال وزير الاقتصاد السعودي، فيصل بن فاضل، إن المملكة تدعم قطاعي السفر والسياحة بـ37 مليار دولار. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T10:30+0000
2022-05-10T10:30+0000
أخبار السعودية اليوم
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وحسب صحيفة اليوم السعودية، أكد الوزير أن قطاع الطيران لديه قدرة كبيرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وأشار الوزير إلى أن العالم يتغير بوتيرة سريعة، بعدما أدت جائحة كورونا إلى سرعة التحول خلال العامين الماضيين. وتابع الوزير أنه من المهم التنوع في مجال الاقتصاد، مضيفا أن هذا ما تقوم به السعودية حاليا.
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أخبار السعودية اليوم

وزير الاقتصاد السعودي: ندعم السياحة والسفر بـ37 مليار دولار

10:30 GMT 10.05.2022
© Sputnik . M.HEMEDAمشاركة المرأة لأول مرة في مسابقة "ملكة جمال الإبل" في السعودية
مشاركة المرأة لأول مرة في مسابقة ملكة جمال الإبل في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
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قال وزير الاقتصاد السعودي، فيصل بن فاضل، إن المملكة تدعم قطاعي السفر والسياحة بـ37 مليار دولار.
وحسب صحيفة اليوم السعودية، أكد الوزير أن قطاع الطيران لديه قدرة كبيرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار الوزير إلى أن العالم يتغير بوتيرة سريعة، بعدما أدت جائحة كورونا إلى سرعة التحول خلال العامين الماضيين.
وتابع الوزير أنه من المهم التنوع في مجال الاقتصاد، مضيفا أن هذا ما تقوم به السعودية حاليا.
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