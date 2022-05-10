https://arabic.sputniknews.com/20220510/وزير-الخارجية-الفرنسي-من-الضروري--الحفاظ-على-الحوار-مع-روسيا-1062046892.html
وزير الخارجية الفرنسي: من الضروري الحفاظ على الحوار مع روسيا
وزير الخارجية الفرنسي: من الضروري الحفاظ على الحوار مع روسيا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه من الضروري الحفاظ على قناة للحوار مع روسيا بشأن أوكرانيا، بما في ذلك بناء على طلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T04:49+0000
2022-05-10T04:49+0000
2022-05-10T04:49+0000
روسيا
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باريس - سبوتنيك. وقال لو دريان على قناة "بي إف إم تي في" عندما سئل عما إذا كان ينبغي على فرنسا الحفاظ على حوار مع بوتين، إن الرئيس بوتين لا يريد التحدث إلى زيلينسكي.وقال: "من الضروري الحفاظ على قناة حوار [مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين]. هذا بالضبط ما يحاول الرئيس [إيمانويل] ماكرون القيام به ... بما في ذلك لأن زيلينسكي يطلب منه القيام بذلك".كما أعرب الوزير الفرنسي عن رأي مفاده أن الأعمال العدائية في أوكرانيا ستكون طويلة وصعبة، دون استبعاد أنها يمكن أن تستمر لسنوات.وأجرى ماكرون وبوتين آخر محادثة هاتفية في 3 مايو، ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، استغرق الأمر ساعتين و10 دقائق.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/ماكرون-لن-يتحقق-السلام-باستبعاد-روسيا-وأوكرانيا-بعضهما-بعضا-1062030421.html
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روسيا
وزير الخارجية الفرنسي: من الضروري الحفاظ على الحوار مع روسيا
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه من الضروري الحفاظ على قناة للحوار مع روسيا بشأن أوكرانيا، بما في ذلك بناء على طلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
باريس - سبوتنيك. وقال لو دريان على قناة "بي إف إم تي في" عندما سئل عما إذا كان ينبغي على فرنسا الحفاظ على حوار مع بوتين، إن الرئيس بوتين لا يريد التحدث إلى زيلينسكي.
وقال: "من الضروري الحفاظ على قناة حوار [مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين]. هذا بالضبط ما يحاول الرئيس [إيمانويل] ماكرون القيام به ... بما في ذلك لأن زيلينسكي يطلب منه القيام بذلك".
كما أعرب الوزير الفرنسي عن رأي مفاده أن الأعمال العدائية في أوكرانيا ستكون طويلة وصعبة، دون استبعاد أنها يمكن أن تستمر لسنوات.
وأجرى ماكرون وبوتين آخر محادثة هاتفية في 3 مايو، ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، استغرق الأمر ساعتين و10 دقائق.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا
، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.