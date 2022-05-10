https://arabic.sputniknews.com/20220510/وزير-الداخلية-اللبناني-يقرر-غلق-الملاهي-والمطاعم-وعدم-السماح-بسير-الدراجات-النارية-أثناء-الانتخابات-1062064342.html
وزير الداخلية اللبناني يقرر غلق الملاهي والمطاعم وعدم السماح بسير الدراجات النارية أثناء الانتخابات
وزير الداخلية اللبناني يقرر غلق الملاهي والمطاعم وعدم السماح بسير الدراجات النارية أثناء الانتخابات
قرر وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، غلق المطاعم والملاهي الليلية والكافيهات وعدم السماح بسير الدراجات النارية طوال فترة الانتخابات البرلمانية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T14:55+0000
2022-05-10T14:55+0000
2022-05-10T14:55+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061906037_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_7aa753ce8465314efb91ebb93c9d3682.jpg
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية نشره موقع النشرة، فقد اتخذ مولوي قرارا بـ "إغلاق الملاهي الليلية ابتداء من الساعة 8 مساء من يوم السبت الواقع في 14 أيار (مايو) 2022، ولغاية الساعة الثامة صباحًا من يوم الاثنين الواقع في 16 أيار 2022".كما تضمن القرار "إغلاق المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة 11 مساء من ليل السبت، ولغاية الساعة 8 صباحًا من يوم الأحد الواقع في 15 أيار 2022".واستثنى قرار وزير الداخلية اللبناني "الدراجات النارية العائدة لمختلف الأجهزة الأمنية والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمصالح المستقلة ووكالات الأنباء والإعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات وما يعرف بـ"الديليفيري" للمطاعم والصيدليات."وعلل الوزير قراره بأنه يأتي ضمن التدابير المتخذة لتأمين العملية الانتخابية التي ستنطلق في مرحلتها الأخيرة بالداخل اللبناني بعد أن انتهى المغتربون من التصويت بها.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الرئيس-اللبناني-تلقيت-تقارير-عن-استخدام-بعض-المرشحين-للمال-الانتخابي-1062057543.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061906037_160:0:1119:719_1920x0_80_0_0_8d59d183b78cc8ef9674eab70f9b99b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
وزير الداخلية اللبناني يقرر غلق الملاهي والمطاعم وعدم السماح بسير الدراجات النارية أثناء الانتخابات
تابعنا عبر
قرر وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، غلق المطاعم والملاهي الليلية والكافيهات وعدم السماح بسير الدراجات النارية طوال فترة الانتخابات البرلمانية.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية نشره موقع النشرة
، فقد اتخذ مولوي قرارا بـ "إغلاق الملاهي الليلية ابتداء من الساعة 8 مساء من يوم السبت الواقع في 14 أيار (مايو) 2022، ولغاية الساعة الثامة صباحًا من يوم الاثنين الواقع في 16 أيار 2022".
كما تضمن القرار "إغلاق المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة 11 مساء من ليل السبت، ولغاية الساعة 8 صباحًا من يوم الأحد الواقع في 15 أيار 2022".
وأكد مولوي في قراره على عدم السماح بسير "الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية اعتبارا من الساعة 6 من صباح يوم الأحد ولغاية الساعة 6 من صباح يوم الاثنين الواقع في 16 أيار 2022".
واستثنى قرار وزير الداخلية اللبناني "الدراجات النارية العائدة لمختلف الأجهزة الأمنية والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمصالح المستقلة ووكالات الأنباء والإعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع
الصحف والمجلات وما يعرف بـ"الديليفيري" للمطاعم والصيدليات."
وشدد القرار على جميع "القطعات الأمنية والشرطة البلدية، تنفيذ مضمون هذا القرار، وتتخذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقا للأصول".
وعلل الوزير قراره بأنه يأتي ضمن التدابير المتخذة لتأمين العملية الانتخابية التي ستنطلق في مرحلتها الأخيرة بالداخل اللبناني بعد أن انتهى المغتربون من التصويت بها.