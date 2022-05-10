عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220510/وزير-الداخلية-اللبناني-يقرر-غلق-الملاهي-والمطاعم-وعدم-السماح-بسير-الدراجات-النارية-أثناء-الانتخابات-1062064342.html
وزير الداخلية اللبناني يقرر غلق الملاهي والمطاعم وعدم السماح بسير الدراجات النارية أثناء الانتخابات
وزير الداخلية اللبناني يقرر غلق الملاهي والمطاعم وعدم السماح بسير الدراجات النارية أثناء الانتخابات
قرر وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، غلق المطاعم والملاهي الليلية والكافيهات وعدم السماح بسير الدراجات النارية طوال فترة الانتخابات البرلمانية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T14:55+0000
2022-05-10T14:55+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061906037_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_7aa753ce8465314efb91ebb93c9d3682.jpg
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية نشره موقع النشرة، فقد اتخذ مولوي قرارا بـ "إغلاق الملاهي الليلية ابتداء من الساعة 8 مساء من يوم السبت الواقع في 14 أيار (مايو) 2022، ولغاية الساعة الثامة صباحًا من يوم الاثنين الواقع في 16 أيار 2022".كما تضمن القرار "إغلاق المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة 11 مساء من ليل السبت، ولغاية الساعة 8 صباحًا من يوم الأحد الواقع في 15 أيار 2022".واستثنى قرار وزير الداخلية اللبناني "الدراجات النارية العائدة لمختلف الأجهزة الأمنية والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمصالح المستقلة ووكالات الأنباء والإعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات وما يعرف بـ"الديليفيري" للمطاعم والصيدليات."وعلل الوزير قراره بأنه يأتي ضمن التدابير المتخذة لتأمين العملية الانتخابية التي ستنطلق في مرحلتها الأخيرة بالداخل اللبناني بعد أن انتهى المغتربون من التصويت بها.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الرئيس-اللبناني-تلقيت-تقارير-عن-استخدام-بعض-المرشحين-للمال-الانتخابي-1062057543.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061906037_160:0:1119:719_1920x0_80_0_0_8d59d183b78cc8ef9674eab70f9b99b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان

وزير الداخلية اللبناني يقرر غلق الملاهي والمطاعم وعدم السماح بسير الدراجات النارية أثناء الانتخابات

14:55 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
قرر وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، غلق المطاعم والملاهي الليلية والكافيهات وعدم السماح بسير الدراجات النارية طوال فترة الانتخابات البرلمانية.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية نشره موقع النشرة، فقد اتخذ مولوي قرارا بـ "إغلاق الملاهي الليلية ابتداء من الساعة 8 مساء من يوم السبت الواقع في 14 أيار (مايو) 2022، ولغاية الساعة الثامة صباحًا من يوم الاثنين الواقع في 16 أيار 2022".
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
الرئيس اللبناني: تلقيت تقارير عن استخدام بعض المرشحين للمال الانتخابي
11:50 GMT
كما تضمن القرار "إغلاق المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة 11 مساء من ليل السبت، ولغاية الساعة 8 صباحًا من يوم الأحد الواقع في 15 أيار 2022".

وأكد مولوي في قراره على عدم السماح بسير "الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية اعتبارا من الساعة 6 من صباح يوم الأحد ولغاية الساعة 6 من صباح يوم الاثنين الواقع في 16 أيار 2022".

واستثنى قرار وزير الداخلية اللبناني "الدراجات النارية العائدة لمختلف الأجهزة الأمنية والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمصالح المستقلة ووكالات الأنباء والإعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات وما يعرف بـ"الديليفيري" للمطاعم والصيدليات."

وشدد القرار على جميع "القطعات الأمنية والشرطة البلدية، تنفيذ مضمون هذا القرار، وتتخذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقا للأصول".

وعلل الوزير قراره بأنه يأتي ضمن التدابير المتخذة لتأمين العملية الانتخابية التي ستنطلق في مرحلتها الأخيرة بالداخل اللبناني بعد أن انتهى المغتربون من التصويت بها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала