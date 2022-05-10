https://arabic.sputniknews.com/20220510/وزير-خارجية-إيران-الأسد-حقق-حلمه-بلقاء-المرشد-وكان-سعيدا-جدا-1062057011.html
وزير خارجية إيران: الأسد حقق حلمه بلقاء المرشد وكان سعيدا جدا
وزير خارجية إيران: الأسد حقق حلمه بلقاء المرشد وكان سعيدا جدا
قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن الرئيس السوري بشار الأسد، حقق حلمه باجتماعه مع المرشد آية الله علي خامنئي. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T11:49+0000
2022-05-10T11:49+0000
2022-05-10T11:49+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأضاف في مقابلة صحفية "عندما التقيت بشار الأسد بعد اجتماعه مع المرشد خامنئي، رأيته سعيدًا جدًا لأنه تمكن من تحقيق حلمه (لقاء خامنئي). وفي لقائه شكر بصدق موقف المرشد".قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران كان مخطط لها منذ عدة أشهر.وقام الرئيس الأسد بزيارة العاصمة الإيرانية طهران، صباح الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى منذ 2019.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن زيارة الأسد إلى طهران "كانت على جدول الأعمال منذ عدة أشهر، ووصل أمس الأحد ضمن وفد رفيع المستوى إلى طهران وكان في استقباله وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان".وقال إن "سوريا خرجت من الأجواء التي حاول الإرهابيون فرضها، ورسالة هذه الزيارة تكمن في أنّ دمشق بدأت مرحلة جديدة في المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20210316/وكالة-خامنئي-يبعث-رسالة-إلى-الرئيس-بشار-الأسد-بعد-إصابته-بـكورونا-1048374516.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
وزير خارجية إيران: الأسد حقق حلمه بلقاء المرشد وكان سعيدا جدا
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قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن الرئيس السوري بشار الأسد، حقق حلمه باجتماعه مع المرشد آية الله علي خامنئي.
وأضاف في مقابلة صحفية
"عندما التقيت بشار الأسد بعد اجتماعه مع المرشد خامنئي، رأيته سعيدًا جدًا لأنه تمكن من تحقيق حلمه (لقاء خامنئي). وفي لقائه شكر بصدق موقف المرشد".
ولفت إلى أن "الاجتماع جرى في أجواء ودية للغاية، وتطرق إلى التضحيات التي قدمها شهداء سوريا وإيران في الحرب على الإرهاب".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران كان مخطط لها منذ عدة أشهر.
وقام الرئيس الأسد بزيارة العاصمة الإيرانية طهران، صباح الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى منذ 2019.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
أن زيارة الأسد إلى طهران "كانت على جدول الأعمال منذ عدة أشهر، ووصل أمس الأحد ضمن وفد رفيع المستوى إلى طهران وكان في استقباله وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان".
وقال إن "سوريا خرجت من الأجواء التي حاول الإرهابيون فرضها، ورسالة هذه الزيارة تكمن في أنّ دمشق بدأت مرحلة جديدة في المنطقة".