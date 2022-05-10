https://arabic.sputniknews.com/20220510/وكيل-المشتركة-يكشف-أسباب-منع-حجب-الثقة-عن-الحكومة-وموقف-القائمة-من-إسقاط-بينيت-1062066449.html

وكيل "المشتركة" يكشف أسباب منع حجب الثقة عن الحكومة وموقف القائمة من إسقاط بينيت

وكيل "المشتركة" يكشف أسباب منع حجب الثقة عن الحكومة وموقف القائمة من إسقاط بينيت

اعتبر منصور دهامشة، وكيل القائمة المشتركة وسكرتير عام الجبهة الشعبية، أن تصويت نواب القائمة في الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، ضد إسقاط حكومة نفتالي بينيت لم... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T15:44+0000

2022-05-10T15:44+0000

2022-05-10T15:44+0000

تقارير سبوتنيك

إسرائيل

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن القائمة المشتركة عارضت مقترح أن يكون هناك حكومة بديلة لحكومة نفتالي بينيت يقودها بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن المقترح المقدم لم يكن حجب الثقة عن الحكومة الحالية بل استبدالها بحكومة يقودها نتنياهو، وهو ما رفضته القائمة وعارضته بقوة.وأكد دهامشة أن القائمة العربية المشتركة ونوابها الـ 6 داخل الكنيست الإسرائيلي، يرفضون استمرار حكومة نفتالي بينيت العنصرية والتي ارتكبت انتهاكات خطيرة طوال فترة حكمها، لكنهم أيضا يعارضون تشكيل نتنياهو لحكومة، مضيفًا: "الحكومتان أسوأ من بعضهما البعض".وعن مشاركة القائمة في تصويت المعارضة لإسقاط الحكومة الحالية، قال دهامشة إن القائمة بالطبع ستصوت مع المعارضة لصالح \حل الكنيست الإسرائيلي، وإقالة حكومة نفتالي بينيت، في التصويت المقرر غدًا الأربعاء، ولن تسمح باستمرار الحكومة، لكنها تعارض أي حكومة بقيادة نتنياهو.وصوتت القائمة المشتركة، أمس الاثنين ضد مشروع قانون قدمته المعارضة الإسرائيلية بزعامة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بسحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت.وبررت القائمة المشتركة تصويتها ضد حجب الثقة عن حكومة بينيت بالقول في بيان إنها لن تدعم أي خطوة تعيد نتنياهو للحكم، مؤكدة أنها تعمل فقط "وفق مصلحة المجتمع العربي وتحصيل حقوقه بكرامة".وأضافت المشتركة: "نحن ضد نهج نتنياهو ولن ندعم أي اقتراح حجب ثقة يقدمه الليكود ولن نكون ولا بأي شكل من الأشكال طوق نجاة لنتنياهو ولحزبه كما أننا لن ندعم حكومة بينيت ولن ننقذها من الانهيار... موقفنا من نتنياهو وسياسته العنصرية واضح وهو ليس البديل لهذه الحكومة المتساقطة".وأظهر استطلاع للرأي داخل المجتمع العربي بإسرائيل، أنه حال تم حل الكنيست، والذهاب لانتخابات مبكرة، فسوف تحصل القائمة المشتركة (لديها 6 مقاعد في الكنيست الحالي)، على 8 مقاعد، فيما لن تتجاوز القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس (لديها حاليا 4 مقاعد)، عتبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.وتواجه حكومة بينيت التي جرى تشكيلها قبل نحو عام، أزمات كبيرة تهدد وجودها، بما في ذلك بعد خسارتها الأغلبية البرلمانية، عقب انسحاب عيديت سيلمان، النائبة من حزب "يمينا" بقيادة بينيت، من الائتلاف الحكومي، ما جعله يتساوى من حيث عدد المقاعد مع المعارضة برصيد 60 مقعدا لكل منهما، ما يعني عدم قدرة الائتلاف على تمرير قوانين بالكنيست.وتواجه حكومة بينيت أزمات عاصفة، لا سيما في ظل تجميد القائمة العربية الموحدة، دعمها للائتلاف، على خلفية الممارسات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

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