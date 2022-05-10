https://arabic.sputniknews.com/20220510/-ألمانيا-تعلن-تعرضها-لأكثر-من-140-ألف-هجمة-سيبرانية-وتكشف-السبب-1062061113.html
ألمانيا تعلن تعرضها لأكثر من 140 ألف هجمة سيبرانية وتكشف السبب
ألمانيا تعلن تعرضها لأكثر من 140 ألف هجمة سيبرانية وتكشف السبب
أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا، أن الجرائم السيبرانية ارتفعت في البلاد خلال العام الماضي إلى أكثر من 143 ألف جريمة. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T13:35+0000
2022-05-10T13:35+0000
2022-05-10T13:35+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وقالت نائبة رئيس المكتب، مارتينا لينك، إن السبب في زيادة الجرائم السيبرانية لا يرجع إلى أن شن هجمات من هذا النوع في ألمانيا أسهل منه في مناطق أخرى بالنسبة لقراصنة الإنترنت بسبب ضعف الاحتياطات في الأمن السيبراني، بل إن السبب في ذلك هو أن ألمانيا تعتبر "هدفا مربحا".ويُطْلق اسم "رانسوم وير" على الهجمات التي تتم باستخدام برامج ضارة تمنع الضحايا من الوصول إلى البيانات أو الأنظمة أو تقيد هذا الوصول من خلال تشفير كل محركات الأقراص الثابتة، ويطالب الجناة في هذه الحالة بدفع فدية (رانسوم بالإنجليزية).أما هجمات "دي دي أو إس" وهي اختصار لعبارة بالإنجليزية تعني (حجب الخدمة الموزعة) فيقوم فيها الجناة بشل الخوادم بسيل من الطلبات.
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العالم, أخبار ألمانيا
ألمانيا تعلن تعرضها لأكثر من 140 ألف هجمة سيبرانية وتكشف السبب
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أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا، أن الجرائم السيبرانية ارتفعت في البلاد خلال العام الماضي إلى أكثر من 143 ألف جريمة.
وقالت نائبة رئيس المكتب، مارتينا لينك، إن السبب في زيادة الجرائم السيبرانية
لا يرجع إلى أن شن هجمات من هذا النوع في ألمانيا أسهل منه في مناطق أخرى بالنسبة لقراصنة الإنترنت بسبب ضعف الاحتياطات في الأمن السيبراني، بل إن السبب في ذلك هو أن ألمانيا تعتبر "هدفا مربحا".
وسجلت الشرطة الألمانية وقوع 143 ألف و363 جريمة سيبرانية على مستوى ألمانيا في العام الماضي، بارتفاع بنسبة تزيد على 12% مقارنة بعام 2020، فيما رصدت الأجهزة زيادة قوية لا سيما في الهجمات المعروفة باسم "رانسوم وير" وهجمات "دي دي أو إس"، وفقا لموقع "دويتش فيله".
ويُطْلق اسم "رانسوم وير" على الهجمات التي تتم باستخدام برامج ضارة تمنع الضحايا من الوصول إلى البيانات أو الأنظمة أو تقيد هذا الوصول من خلال تشفير كل محركات الأقراص الثابتة، ويطالب الجناة في هذه الحالة بدفع فدية (رانسوم بالإنجليزية).
أما هجمات "دي دي أو إس" وهي اختصار لعبارة بالإنجليزية تعني (حجب الخدمة الموزعة) فيقوم فيها الجناة بشل الخوادم بسيل من الطلبات.