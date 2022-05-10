https://arabic.sputniknews.com/20220510/-بيدرسون-يعتبر-مرسوم-العفو-الرئاسي-الذي-أصدره-الأسد-تطورا-مهما-وإيجابيا-1062051585.html

بيدرسون يعتبر مرسوم العفو الرئاسي الذي أصدره الأسد تطورا مهما وإيجابيا

بيدرسون يعتبر مرسوم العفو الرئاسي الذي أصدره الأسد تطورا مهما وإيجابيا

اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، أن العفو الرئاسي الذي أصدره بشار الأسد تطورا مهما وإيجابيا. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T08:53+0000

2022-05-10T08:53+0000

2022-05-10T08:56+0000

أخبار سوريا اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيدرسون إنه يأمل "أن تحقق الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية نهاية الشهر الجاري تقدما ولو بسيطا".وقال بيدرسون خلال مؤتمر دعم سوريا في بروكسل:"أعُلن عن مرسوم عفو رئاسي ورأى العديد أنه تطور مهم جدا وإيجابي. لقد قالت وزارة العدل السرية إن المئات قد استفادوا من قرار العفو على أن تليه قرارات عفو أخرى".وأضاف "حينما أزور دمشق الشهر المقبل، آمل في الحصول على معلومات أكثر عن نتائج مرسوم العفو الرئاسي".وأعرب بيدروسن عن أمله في أن "تحقق الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية نهاية الشهر الجاري تقدما ولو بسيطا".ودعا بيدرسون المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم إلى سوريا، مضيفا "سوريا تعاني اليوم من أزمات اقتصادية تفاقمت بسبب كورونا ومؤخرا ما يحدث في أوكرانيا.وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد أصدر عفوا عاما عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها مواطنون سوريون قبل تاريخ 30 أبريل/نيسان، عدا "الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى قتل إنسان".وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، في وقت سابق عن القرار الرئاسي أن: "الرئيس الأسد يُصدر المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/04/2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان".وأضاف البيان: "لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره".

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أخبار سوريا اليوم