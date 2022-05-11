https://arabic.sputniknews.com/20220511/آبل-توقف-إنتاج-جهاز-أيبود-بعد-21-عاما-من-طرحه-1062114418.html

"آبل" توقف إنتاج جهاز "أيبود" بعد 21 عاما من طرحه

"آبل" توقف إنتاج جهاز "أيبود" بعد 21 عاما من طرحه

أعلنت شركة "آبل" أنها ستتوقف عن تشغيل جهاز الموسيقى الخاص بها "أيبود تاتش"، لتكتب نهاية المنتج الذي أشيد به على نطاق واسع باعتباره ثورة في كيفية استماع الناس... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T16:01+0000

2022-05-11T16:01+0000

2022-05-11T16:01+0000

شركة آبل

منوعات

اقتصاد

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عندما أطلق أول جهاز من منتجات "أيبود" في عام 2001، كان بإمكانه تخزين 1000 ملف صوتي، فيما يوجد اليوم أكثر من 90 مليون أغنية على خدمة البث من "آبل"، بحسب "بي بي سي".صمم جهاز "أيبود تاتش" الأحدث، من قبل نفس الفريق الذي اخترع جهاز "أيفون" لاحقا، والذي سرعان ما طغى على جهاز الاستماع للموسيقى. حدثت "آبل" جهاز "أيبود" آخر مرة في عام 2019.كانت هناك العديد من طرازات "أيبود" على مر السنين، بما في ذلك "نانو" و"شافل"، لكن "تاتش" الذي صدر في عام 2007 هو آخر طراز يتم إيقافه، ومع ذلك، تقول الشركة إنها ستتيحه للشراء "حتى نفاذ الكمية".قال جريغ جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في شركة "آبل"، إن الجهاز "أعاد تعريف كيفية اكتشاف الموسيقى والاستماع إليها ومشاركتها".رغم شهرته الواسعة حتى لدى المشاهير وتضمينه في السيارات، كان المحللون التقنيون يرون أنه من المتحمل أن ينهي "أيفون" الحاجة لأجهزة "أيبود" في يوم من الأيام.وقال المحللون إن الشركة كانت تدرك عندما طورت "أيفون" أنه يعني نهاية "أيبود"، واليوم، مع ارتفاع مبيعات جوالات "آبل" تراجع الطلب على مشغل الموسيقى.

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شركة آبل, منوعات, اقتصاد