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أخطر الـ "درونز" العسكرية من حيث الحمولة القتالية
أخطر الـ "درونز" العسكرية من حيث الحمولة القتالية
يطلق على الطائرات المسيرة التي يتجاوز وزنها 600 كيلوغراما "درونز استراتيجية" وتكون مخصصة لتنفيذ مهام قتالية ذات أهمية كبيرة. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T08:18+0000
2022-05-11T08:27+0000
انفوجرافيك
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وتتميز بوزن كبير ومدى طويل وقدرة أكبر على البقاء في الجو تمكنها من تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة داخل أراضي العدو وتنفيذ ضربات دقيقة دون الحاجة لمقاتلات مأهولة.ويمتلك هذا النوع من الطائرات المسيرة حمولة قتالية كبيرة تضم قنابل وصواريخ "جو - أرض" مضادة للأهداف الأرضية والمركبات المدرعة والدبابات.
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انفوجرافيك, инфографика

أخطر الـ "درونز" العسكرية من حيث الحمولة القتالية

08:18 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 08:27 GMT 11.05.2022)
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يطلق على الطائرات المسيرة التي يتجاوز وزنها 600 كيلوغراما "درونز استراتيجية" وتكون مخصصة لتنفيذ مهام قتالية ذات أهمية كبيرة.
وتتميز بوزن كبير ومدى طويل وقدرة أكبر على البقاء في الجو تمكنها من تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة داخل أراضي العدو وتنفيذ ضربات دقيقة دون الحاجة لمقاتلات مأهولة.
ويمتلك هذا النوع من الطائرات المسيرة حمولة قتالية كبيرة تضم قنابل وصواريخ "جو - أرض" مضادة للأهداف الأرضية والمركبات المدرعة والدبابات.
أخطر الـ درونز العسكرية من حيث الحمولة القتالية - سبوتنيك عربي
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