https://arabic.sputniknews.com/20220511/ألمانيا-تعلن-تعويض-نقص-الغاز-المورد-عبر-أوكرانيا-عن-طريق-النرويج-وهولندا-1062100465.html

ألمانيا تعلن تعويض نقص الغاز المورد عبر أوكرانيا عن طريق النرويج وهولندا

ألمانيا تعلن تعويض نقص الغاز المورد عبر أوكرانيا عن طريق النرويج وهولندا

قالت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن حجم الغاز الذي يدخل ألمانيا عبر أوكرانيا انخفض بنحو 25 بالمئة في يوم واحد، وقابلته إمدادات من... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T12:14+0000

2022-05-11T12:14+0000

2022-05-11T12:14+0000

العالم

أخبار ألمانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060756417_0:137:2501:1543_1920x0_80_0_0_cdcd76ca917982b54ebedbc81a34b23d.jpg

وأشارت الوكالة إلى أنها تتابع عن كثب العواقب المحتملة للحد من نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى ألمانيا وأوروبا. إمدادات الغاز في ألمانيا مستقرة. لا يزال تأمين الإمدادات مضمونا. انخفض حجم الغاز الذي يدخل ألمانيا عبر أوكرانيا بنحو 25 في المائة مقارنة بالأمس نتيجة لتخفيضات العبور. النقص يتم تعويضه الآن بتدفقات أعلى، خاصة من النرويج وهولندا ".هذا وأعلنت شركة "نفطوغاز" الأوكرانية، أمس الثلاثاء، أنها لم تعد مسؤولة عن نقل الغاز إلى مناطق خارجة عن سيطرتها، واصفة ذلك بأنه "قوة قاهرة".إلى ذلك أعلنت الشركة المشغّلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا، أمس الثلاثاء، وقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا من محطة "سوخرانيفكا" الواقعة في جمهورية لوغانسك اعتبارا من 11 أيار/مايو بسبب حالة "القوة القاهرة".يذكر أن ما يقرب من ثلث عبور الغاز من روسيا إلى أوروبا ما يصل إلى 32.6 مليون متر مكعب في اليوم يمر عبر نوفوبسكوف.من جانبها، قالت شركة "غازبروم" الروسية، إنها لا ترى أي عقبات أمام استمرار العبور عبر من محطة "سوخرانيفكا". ووفقا للمتحدث باسم الشركة، سيرغي كوبريانوف، فإن شركة "غازبروم" تفي بالكامل بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين، وتوفر الغاز للعبور عبر أوكرانيا وفقا للعقد واتفاقية المشغل، وتدفع خدمات النقل بالكامل.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدرس دول الاتحاد الأوروبي، سبل تحقيق استقلالية أكبر عن النفط والغاز الروسي.يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي تحصل على نحو 40 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه من روسيا، وكذلك 25 بالمئة من نفطها.

https://arabic.sputniknews.com/20220510/دراسة-حكومية-ألمانية-إذا-تم-حظر-الغاز-الروسي-سينكمش-الناتج-المحلي-بنسبة-تصل-إلى-12-1062067187.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار ألمانيا