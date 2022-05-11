https://arabic.sputniknews.com/20220511/أميرة-سعودية-تستقبل-ميسي-في-جدةصور-1062084345.html
أميرة سعودية تستقبل ميسي في جدة...صور
أميرة سعودية تستقبل ميسي في جدة...صور
أعلنت الأميرة السعودية هيفاء بنت محمد آل سعود عن اجتماعها بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:25+0000
2022-05-11T07:25+0000
2022-05-11T07:25+0000
مجتمع
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وكتبت هيفاء عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "استضفت اليوم ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية".وأضافت: "تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباعا مميزا عند ضيوفنا، جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة".ووصل ميسي الاثنين الماضي إلى المملكة العربية السعودية في زيارة مفاجئة، وغير معلنة من قبل، فيما كشف أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي لاحقا أن اللاعب الأرجنتيني سيصبح سفيراً للسياحة السعودية خلال الفترة المقبلة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أميرة سعودية تستقبل ميسي في جدة...صور
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أعلنت الأميرة السعودية هيفاء بنت محمد آل سعود عن اجتماعها بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.
وكتبت هيفاء عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "استضفت اليوم ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية".
وأضافت: "تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباعا مميزا عند ضيوفنا، جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة".
ووصل ميسي الاثنين الماضي إلى المملكة العربية السعودية في زيارة مفاجئة، وغير معلنة من قبل، فيما كشف أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي لاحقا أن اللاعب الأرجنتيني سيصبح سفيراً للسياحة السعودية خلال الفترة المقبلة.