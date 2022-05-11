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أميرة سعودية تستقبل ميسي في جدة...صور
أميرة سعودية تستقبل ميسي في جدة...صور
أعلنت الأميرة السعودية هيفاء بنت محمد آل سعود عن اجتماعها بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:25+0000
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وكتبت هيفاء عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "استضفت اليوم ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية".وأضافت: "تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباعا مميزا عند ضيوفنا، جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة".ووصل ميسي الاثنين الماضي إلى المملكة العربية السعودية في زيارة مفاجئة، وغير معلنة من قبل، فيما كشف أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي لاحقا أن اللاعب الأرجنتيني سيصبح سفيراً للسياحة السعودية خلال الفترة المقبلة.
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مجتمع

أميرة سعودية تستقبل ميسي في جدة...صور

07:25 GMT 11.05.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEلحظة استبدال ميسي في لقاء ليون
لحظة استبدال ميسي في لقاء ليون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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أعلنت الأميرة السعودية هيفاء بنت محمد آل سعود عن اجتماعها بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.
وكتبت هيفاء عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "استضفت اليوم ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية".
وأضافت: "تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباعا مميزا عند ضيوفنا، جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة".
ووصل ميسي الاثنين الماضي إلى المملكة العربية السعودية في زيارة مفاجئة، وغير معلنة من قبل، فيما كشف أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي لاحقا أن اللاعب الأرجنتيني سيصبح سفيراً للسياحة السعودية خلال الفترة المقبلة.
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