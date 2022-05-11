https://arabic.sputniknews.com/20220511/أنصار-الله-بنود-الهدنة-واضحة-ومن-يختلق-أي-شروط-أخرى-هو-من-يعرقل-تنفيذ-الهدنة-1062091417.html

"أنصار الله": بنود الهدنة واضحة ومن يختلق أي شروط أخرى هو من يعرقل تنفيذها

"أنصار الله": بنود الهدنة واضحة ومن يختلق أي شروط أخرى هو من يعرقل تنفيذها

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض، التابع لجماعة أنصار الله، محمد عبدالسلام، أن "بنود الهدنة واضحة ولا لبس فيها"، مشددا أنه يفترض بما هو إنساني التعامل معه... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T09:47+0000

2022-05-11T09:47+0000

2022-05-11T09:47+0000

أخبار اليمن الأن

أخبار السعودية اليوم

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103072/18/1030721831_0:17:1000:580_1920x0_80_0_0_60f2fc7c469fa199677af66777bb061e.jpg

وقال عبد السلام، عبر حسابه على تويتر، إن "بنود الهدنة واضحة ولا لبس فيها تنص على وقف العمليات العسكرية وفتح ميناء الحديدة لعدد معين من السفن وفتح مطار صنعاء لرحلتين أسبوعيا وإلى وجهتين الأردن ومصر".واعتبر أن "من يختلق أي شروط أخرى هو من يعرقل تنفيذ الهدنة"، مشدداً أنه "يفترض بما هو إنساني التعامل معه دون أي تسييس".وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالفه عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله