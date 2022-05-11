https://arabic.sputniknews.com/20220511/أنصار-المعارضة-الأرمينية-يطوقون-مجلس-مدينة-العاصمة-يريفان-فيديو-----1062111796.html
أنصار المعارضة الأرمينية يطوقون مجلس مدينة العاصمة يريفان... فيديو
أنصار المعارضة الأرمينية يطوقون مجلس مدينة العاصمة يريفان... فيديو
أغلق المشاركون في الاحتجاجات المناهضة للحكومة الأرمينية، اليوم الأربعاء، مداخل مبنى مجلس مدينة يريفان في عاصمة البلاد وطوقوه بالكامل. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T15:23+0000
2022-05-11T15:23+0000
2022-05-11T15:27+0000
العالم
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وانتشرت مشاهد فيديو تظهر وصول المحتجين إلى المدخل الرئيسي لبناء مجلس مدينة يرفيان عاصمة أرمينيا.وكان منسق حركة "المقاومة"، في البلاد، قد صرح في وقت سابق أن "مؤسسات الدولة ستتعطل في سياق أعمال العصيان".وقال منسق حركة "المقاومة" إشخان ساغاتليان، في وقت سابق، إنه لن يتم إغلاق الشوارع فحسب، بل مؤسسات الدولة أيضا في إطار أعمال العصيان.وتشير المصادر إلى أن الوضع متوتر للغاية في المنطقة، حيث حدثت حالات تدافع بين المحتجين، الذين هتفوا بعبارات مناهضة للحكومة، مثل "قتلة"، وشعار "الشرطي ليس نيكول".بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء أرمينيا منذ 25 أبريل/ نيسان، ونظمت المعارضة أربع مسيرات حاشدة في مناطق مختلفة من العاصمة، وحظرت السلطات من أن الاحتجاجات ستكون مصحوبة "بأعمال العصيان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أنصار المعارضة الأرمينية يطوقون مجلس مدينة العاصمة يريفان... فيديو
15:23 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 15:27 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
أغلق المشاركون في الاحتجاجات المناهضة للحكومة الأرمينية، اليوم الأربعاء، مداخل مبنى مجلس مدينة يريفان في عاصمة البلاد وطوقوه بالكامل.
وانتشرت مشاهد فيديو تظهر وصول
المحتجين إلى المدخل الرئيسي لبناء مجلس مدينة يرفيان عاصمة أرمينيا.
وكان منسق حركة "المقاومة"، في البلاد، قد صرح في وقت سابق أن "مؤسسات الدولة ستتعطل في سياق أعمال العصيان".
وقال منسق حركة "المقاومة" إشخان ساغاتليان، في وقت سابق، إنه لن يتم إغلاق الشوارع فحسب، بل مؤسسات الدولة أيضا في إطار أعمال العصيان.
وأفادت المصادر أن مبنى بلدية العاصمة مطوق بالكامل من قبل المحتجين، وهناك أيضا قوة شرطة كبيرة تحاول صد المتظاهرين.
وتشير المصادر إلى أن الوضع متوتر للغاية في المنطقة
، حيث حدثت حالات تدافع بين المحتجين، الذين هتفوا بعبارات مناهضة للحكومة، مثل "قتلة"، وشعار "الشرطي ليس نيكول".
هذا وأغلقت المعارضة في يريفان، أمس الثلاثاء، عدة شوارع، بما في ذلك محاور النقل الرئيسية، بالشاحنات وخلاطات الخرسانة. بينما تمكنت الشرطة من فتح عدد من الطرق.
بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء أرمينيا منذ 25 أبريل/ نيسان، ونظمت المعارضة أربع مسيرات حاشدة في مناطق مختلفة من العاصمة، وحظرت السلطات من أن الاحتجاجات ستكون مصحوبة "بأعمال العصيان".