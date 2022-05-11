https://arabic.sputniknews.com/20220511/أوكرانيا-ملاحقة-من-يعلن-عن-خسائر-الجيش-1062090137.html
أوكرانيا.. ملاحقة من يعلن عن خسائر الجيش
أوكرانيا.. ملاحقة من يعلن عن خسائر الجيش
أفادت معلومات توفرت لعضو سابق في البرلمان الأوكراني أن السلطات الأوكرانية طلبت من جهاز الأمن الأوكراني معاقبة جميع الذين وجهوا انتقادات إلى رئيس الجمهورية أو... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:14+0000
2022-05-11T09:14+0000
2022-05-11T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال إيليا كيفا الذي منعته السلطات الأوكرانية من مواصلة عمله كعضو في البرلمان، عبر حسابه في تلغرام:ذكر مصدر في جهاز الأمن الأوكراني أن تعليمات صدرت لجهاز الأمن باتخاذ إجراءات ضد جميع الذين وجهوا انتقادات إلى الرئيس زيلينسكي وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية وتقدموا بطلب إنقاذ الأقارب الموجودين في مناطق القتال وخاصة في محور لوغانسك حيث تواجه القوات الأوكرانية أكبر الخسائر.وأضاف أن جهاز الأمن يهدد بإحالة هؤلاء إلى المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة الكبرى.وتواجه القوات الأوكرانية خسائر كبيرة خلال محاولات التصدي لقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين التي تواصل جهود تحرير أراضي الجمهوريتين من القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات الروسية.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أوكرانيا.. ملاحقة من يعلن عن خسائر الجيش
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أفادت معلومات توفرت لعضو سابق في البرلمان الأوكراني أن السلطات الأوكرانية طلبت من جهاز الأمن الأوكراني معاقبة جميع الذين وجهوا انتقادات إلى رئيس الجمهورية أو قادة القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال
إيليا كيفا الذي منعته السلطات الأوكرانية من مواصلة عمله كعضو في البرلمان، عبر حسابه في تلغرام:
ذكر مصدر في جهاز الأمن الأوكراني أن تعليمات صدرت لجهاز الأمن باتخاذ إجراءات ضد جميع الذين وجهوا انتقادات إلى الرئيس زيلينسكي وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية وتقدموا بطلب إنقاذ الأقارب الموجودين في مناطق القتال وخاصة في محور لوغانسك حيث تواجه القوات الأوكرانية أكبر الخسائر.
وأضاف أن جهاز الأمن يهدد بإحالة هؤلاء إلى المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة الكبرى.
وتواجه القوات الأوكرانية خسائر كبيرة خلال محاولات التصدي لقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين التي تواصل جهود تحرير أراضي الجمهوريتين من القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات الروسية.