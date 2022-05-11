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https://arabic.sputniknews.com/20220511/أيهما-أكثر-ضررا-السجائر-الإلكترونية-أم-العادية-1062117643.html
أيهما أكثر ضررا... السجائر الإلكترونية أم العادية
أيهما أكثر ضررا... السجائر الإلكترونية أم العادية
كشف مجلس الصحة الخليجي، عن الفرق بين السجائر الإلكترونية والعادية، موضحا أي منهما أكثر ضررا. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T17:35+0000
2022-05-11T17:37+0000
الصحة
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ولفت المجلس، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إلى تصحيح معلومات مغلوطة لإشاعة لاقت رواجا كبيرا خصوصا بين الفئة العمرية الشابة في المجتمعات الخليجية وهي أن السجائر الالكترونية أقل ضرارا من السجائر العادية.وأكد المجلس أن "السجائر الإلكترونية في الواقع هي أقل ضررا من السجائر العادية من ناحية المركبات فقط، ولكنها لا تزال تحتوي على مواد مسرطنة وقد تسبب التهابات رئوية وغيرها من الأضرار وتعتبر ضارة وبشدة أيضا".وأشار إلى أن "الأغلبية يفضلون السجائر الإلكترونية بسبب سهولة استخدامها، وإتاحتها الدائمة في أيدي المدخنين، بل أن الغالب يتقبلون رائحتها ما شجعهم على استهلاكها بشكل كبير، ومع ذلك يجب ألا نغفل أنها لا تخلو من المواد الضارة".وقال المجلس عن استخدام السجائر الإلكترونية كوسيلة أقل ضررا للإقلاع عن التدخين، "لا يمكن اتباع هذا النمط من المقارنات، ووفقا للدراسات الحديثة فإن من يستخدم السجائر الإلكترونية يقوم باستخدام السجائر العادية معها، وهذا يؤثر بشكل أكبر صحيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220304/شرب-هذا-الشاي-مسرطن-مثل-تدخين-100-سيجارة-1059467764.html
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الصحة

أيهما أكثر ضررا... السجائر الإلكترونية أم العادية

17:35 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 17:37 GMT 11.05.2022)
CC BY 2.0 / Pixabay/ geralt / التدخين
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ geralt /
تابعنا عبرTelegram
كشف مجلس الصحة الخليجي، عن الفرق بين السجائر الإلكترونية والعادية، موضحا أي منهما أكثر ضررا.
ولفت المجلس، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إلى تصحيح معلومات مغلوطة لإشاعة لاقت رواجا كبيرا خصوصا بين الفئة العمرية الشابة في المجتمعات الخليجية وهي أن السجائر الالكترونية أقل ضرارا من السجائر العادية.
وأكد المجلس أن "السجائر الإلكترونية في الواقع هي أقل ضررا من السجائر العادية من ناحية المركبات فقط، ولكنها لا تزال تحتوي على مواد مسرطنة وقد تسبب التهابات رئوية وغيرها من الأضرار وتعتبر ضارة وبشدة أيضا".
وأشار إلى أن "الأغلبية يفضلون السجائر الإلكترونية بسبب سهولة استخدامها، وإتاحتها الدائمة في أيدي المدخنين، بل أن الغالب يتقبلون رائحتها ما شجعهم على استهلاكها بشكل كبير، ومع ذلك يجب ألا نغفل أنها لا تخلو من المواد الضارة".
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وقال المجلس عن استخدام السجائر الإلكترونية كوسيلة أقل ضررا للإقلاع عن التدخين، "لا يمكن اتباع هذا النمط من المقارنات، ووفقا للدراسات الحديثة فإن من يستخدم السجائر الإلكترونية يقوم باستخدام السجائر العادية معها، وهذا يؤثر بشكل أكبر صحيا".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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