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إسرائيل تطالب السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق مشترك في واقعة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
إسرائيل تطالب السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق مشترك في واقعة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، خبر مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بأنه "حزين". 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:23+0000
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وقال لابيد، عبر حسابه على تويتر، "نطالب الفلسطينيين بعرض تحقيق مرضٍ مشترك عقب مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة المؤسف"، مشددا على ضرورة حماية الصحفيين في ساحات القتال والوصول إلى الحقيقة.وأضاف أن "قوات الأمن الإسرائيلية ستواصل عملها في كل مكان لمنع الإرهاب وقتل الإسرائيليين".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أنه عرض على الفلسطينيين فتح تحقيق مشترك حول ظروف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "كلا من المشتبه بهم الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي أطلقوا النار في ذلك الوقت، وأثاروا احتمال إصابتها بإطلاق نار فلسطيني".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن

إسرائيل تطالب السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق مشترك في واقعة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

07:23 GMT 11.05.2022
© Photo / Shireen Abu Aklehمقتل الصحفية الفلسطينيية والمراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين
مقتل الصحفية الفلسطينيية والمراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Photo / Shireen Abu Akleh
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وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، خبر مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بأنه "حزين".
وقال لابيد، عبر حسابه على تويتر، "نطالب الفلسطينيين بعرض تحقيق مرضٍ مشترك عقب مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة المؤسف"، مشددا على ضرورة حماية الصحفيين في ساحات القتال والوصول إلى الحقيقة.
وأضاف أن "قوات الأمن الإسرائيلية ستواصل عملها في كل مكان لمنع الإرهاب وقتل الإسرائيليين".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أنه عرض على الفلسطينيين فتح تحقيق مشترك حول ظروف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "كلا من المشتبه بهم الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي أطلقوا النار في ذلك الوقت، وأثاروا احتمال إصابتها بإطلاق نار فلسطيني".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
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