https://arabic.sputniknews.com/20220511/إسرائيل-وجرائم-بالجملة-تطال-الصحافيين-1062103048.html
إسرائيل وجرائم بالجملة تطول الصحافيين
إسرائيل وجرائم بالجملة تطول الصحافيين
نناقش في هذه الحلقة: هجوم على السفير الروسي في الكنيست الإسرائيلي؛ برلمان ليتوانيا يصنف روسيا دولة إرهابية؛ ملك الأردن يبحث مع بايدن الوضع في فلسطين. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:51+0000
2022-05-11T12:51+0000
2022-05-11T14:32+0000
راديو
بلا قيود
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إسرائيل وجرائم بالجملة تطال الصحافيين
إسرائيل وجرائم بالجملة تطال الصحافيين
أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات، بأن القوات الإسرائيلية تشن هجمات مكثفة على جميع المناطق في فلسطين المحتلة، ما أسفر عن عدة إصابات، ومقتل الصحافية، شيرين أبو عاقلة.يأتي ذلك، بالتزامن مع محادثات يجريها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قالت عضو المكتب الاستشاري في حركة "فتح" برام الله، ميساء أبو زيدان:تعرض السفير الروسي لهجوم في الكنيست الإسرائيلييتصاعد العداء الإسرائيلي ضد روسيا، الذي بدا واضحا في أكثر من مناسبة، كان آخرها الهجوم على السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، خلال جلسة للكنيست ما دفعه لمغادرة المكان.حول أسباب هذا الدعم الإسرائيلي لكييف ضد موسكو، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، غسان محمد، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
إسرائيل وجرائم بالجملة تطول الصحافيين
12:51 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 14:32 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: هجوم على السفير الروسي في الكنيست الإسرائيلي؛ برلمان ليتوانيا يصنف روسيا دولة إرهابية؛ ملك الأردن يبحث مع بايدن الوضع في فلسطين.
أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات، بأن القوات الإسرائيلية تشن هجمات مكثفة على جميع المناطق في فلسطين المحتلة، ما أسفر عن عدة إصابات، ومقتل الصحافية، شيرين أبو عاقلة.
يأتي ذلك، بالتزامن مع محادثات يجريها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
"، قالت عضو المكتب الاستشاري في حركة "فتح" برام الله، ميساء أبو زيدان:
"آن الأوان لأن نشهد تحركا دوليا وعربيا لوقف الإعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني، وتحركات قطر أو مصر أو العاهل الأردني تبقى غير كافية دون موقف موحد، هذا يوم أليم بالنسبة للفسطينيين، وعاد بنا بالذاكرة إلى مقتل الطفل الشهيد محمد درة من قبل نفس المجرمين، هذه الجريمة البشعة الذي جاءت بقرار اتخذ مع سابق إصرار، ودون أن يعير الاحتلال أي اعتبار لأي قوانين أو أخلاق إنسانية، ولا لمحكمة جنائية".
تعرض السفير الروسي لهجوم في الكنيست الإسرائيلي
يتصاعد العداء الإسرائيلي ضد روسيا، الذي بدا واضحا في أكثر من مناسبة، كان آخرها الهجوم على السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، خلال جلسة للكنيست ما دفعه لمغادرة المكان.
حول أسباب هذا الدعم الإسرائيلي لكييف ضد موسكو، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، غسان محمد، لـ "بلا قيود
":
"منذ اللحظات الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أظهرت إسرائيل دعمها المطلق للنازيين، وبشكل واضح جاء على لسان مسؤوليها، وأيضا كمساعدات لوجيستية وعسكرية، بطلب من الولايات المتحدة وحلف الناتو، ما أدى إلى زيادة التوتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب".
التفاصيل في الملف الصوتي...