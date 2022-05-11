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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220511/إصابة-شخص-وأضرار-مادية-بقصف-أوكراني-على-قرية--روسية--1062118612.html
إصابة شخص وأضرار مادية بقصف أوكراني على قرية روسية
إصابة شخص وأضرار مادية بقصف أوكراني على قرية روسية
أعلن حاكم إقليم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، عن تعرض قرية سولوخي لقصف من الجانب الأوكراني؛ مشيرا إلى إصابة وأضرار مادية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T17:54+0000
2022-05-11T17:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف على قناته في "تلغرام" : "كان هناك قصف من جانب أوكرانيا على قرية سولوخي في إقليم بيلغورود... وفقا للمعلومات هناك إصابة شخص وهو يتلقى المساعدة الطبية اللازمة، إضافة إلى أضرار مادية".وأشار إلى أن الخدمات التشغيلية متواجدة في المكان، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل لاحقاً.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/محافظ-بيلغورود-يعلن-عن-تعرض-بلدات-زورافلفكا-ونيخوتيفكا-لإطلاق-نار-من-الجانب-الأوكراني-1061862435.html
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روسيا

إصابة شخص وأضرار مادية بقصف أوكراني على قرية روسية

17:54 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن حاكم إقليم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، عن تعرض قرية سولوخي لقصف من الجانب الأوكراني؛ مشيرا إلى إصابة وأضرار مادية.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف على قناته في "تلغرام" : "كان هناك قصف من جانب أوكرانيا على قرية سولوخي في إقليم بيلغورود... وفقا للمعلومات هناك إصابة شخص وهو يتلقى المساعدة الطبية اللازمة، إضافة إلى أضرار مادية".
وأشار إلى أن الخدمات التشغيلية متواجدة في المكان، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل لاحقاً.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
مدرعات قوات الجيش الروسي في منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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