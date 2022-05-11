https://arabic.sputniknews.com/20220511/إعلام-الشرطة-الإسرائيلية-جهزت-خطة-لما-بعد-وفاة-الرئيس-الفلسطيني-1062113824.html

إعلام: الشرطة الإسرائيلية جهزت خطة لما بعد وفاة الرئيس الفلسطيني

إعلام: الشرطة الإسرائيلية جهزت خطة لما بعد وفاة الرئيس الفلسطيني

كشفت صحيفة عبرية، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية بدأت الاستعدادات في وقت مبكر من عام 2018 لليوم التالي لوفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (87 عاما). 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T15:47+0000

2022-05-11T15:47+0000

2022-05-11T15:47+0000

محمود عباس

أخبار الضفة الغربية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الشرطة الإسرائيلية خشيت من أن تؤدي وفاة الزعيم الفلسطيني إلى تصعيد ميداني وصاغت خطتي عمل، ومارست محاكاة عملية للسيناريوهات المحتملة بعد رحيل عباس.وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة الأولى، تتعامل مع اللحظات التي تلي مباشرة وفاة الرئيس الفلسطيني، وتسمى "غروب الشمس"، وتشمل بما في ذلك نشر قوات إسرائيلية على الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والسيطرة على المحاور الرئيسية، وإدارة حركة السير من قبل الشرطة الإسرائيلية.وتشمل الخطة التنسيق والعمل المشترك بين الجيش والشرطة الإسرائيليين في المنطقة، وتفاصيل الجاهزية لمواجهة أعمال عنف قد تندلع مع نشر القوات الإسرائيلية على الطرق الرئيسية في الضفة.وتتضمن "غروب الشمس"، سيناريوهات بينها انطلاق تظاهرات فلسطينية في شوارع الضفة، يمكن أن تتطور إلى أعمال عنف تشمل إطلاق نار وعبوات حارقة وحجارة تجاه السيارات الإسرائيلية من وإلى المستوطنات بالضفة، وطريقة إنقاذ إسرائيليين قد يعقلون في خضم الأحداث.وضمن الخطة نفسها، هناك سيناريو أن يتوفى الرئيس الفلسطيني في أحد المستشفيات بالأردن، وفي هذه الحالة سترافق الشرطة الإسرائيلية التابوت الذي يحمل جثمانه عند وصوله إلى معبر النبي الحدودي مع الأردن، وذلك حتى مدخل رام الله مقر الرئاسة الفلسطينية.الخطة الثانية وتسمى " صراع العروش"، تنشغل بما بعد دفن محمود عباس حتى تولي قائد جديد الرئاسة الفلسطينية، وتتعامل الشرطة الإسرائيلية مع سيناريوهات محاولات فصائل فلسطينية مسلحة الوصول للسلطة خلفا لعباس، ما سينطوي على تأثير مباشر على حركة السير بالطرق الرئيسية بالضفة والتي تقود من وإلى المستوطنات الإسرائيلية.

https://arabic.sputniknews.com/20180222/وكالة-الرئيس-الفلسطيني-يجري-فحوصات-طبية-مستشفى-الولايات-المتحدة-1030278288.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

محمود عباس, أخبار الضفة الغربية