عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220511/إعلام-درون-إسرائيلية-تستهدف-مزارعين-جنوب-قطاع-غزة-1062092877.html
إعلام: "درون" إسرائيلية تستهدف مزارعين جنوب قطاع غزة
إعلام: "درون" إسرائيلية تستهدف مزارعين جنوب قطاع غزة
تعرض مزارعون فلسطينيون لهجوم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية "درون"، جنوب قطاع غزة، قامت باستهدافهم وإطلاق قنابل الغاز عليهم. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T10:17+0000
2022-05-11T10:17+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104443/00/1044430072_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3ab50c454cc55139d248e705e5a22c3f.jpg
وأطلقت الـ "درون" الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاه أراضي زراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية انطلقت من موقع "كيسوفيم العسكري" شرق بلدتي القرارة والفخاري.ونوهت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بصورة يومية باستهداف المزارعين في شمال وشرق القطاع لحرمانهم من زراعة أراضيهم.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في الضفة الغربية.كما أعلنت الوزارة مقتل المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاصة مباشرة من القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم جنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الصحة-الفلسطينية-مقتل-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-بالضفة-الغربية-1062090946.html
https://arabic.sputniknews.com/20220509/إسرائيل-تعتقل-15-فلسطينيا-بالضفة-بدعوى-المساعدة-في-تنفيذ-هجمات-1062010925.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104443/00/1044430072_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_93d2aaee87c1a388fbf320724a72eeb3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: "درون" إسرائيلية تستهدف مزارعين جنوب قطاع غزة

10:17 GMT 11.05.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRANDطائرة مسيرة إسرائيلية هيرون
طائرة مسيرة إسرائيلية هيرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
تابعنا عبرTelegram
تعرض مزارعون فلسطينيون لهجوم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية "درون"، جنوب قطاع غزة، قامت باستهدافهم وإطلاق قنابل الغاز عليهم.
وأطلقت الـ "درون" الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاه أراضي زراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.
قتيل في الخليل وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
09:44 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية انطلقت من موقع "كيسوفيم العسكري" شرق بلدتي القرارة والفخاري.
وأوضحت أنها قامت بإطلاق قنابل الغاز بصورة أجبرت المزارعين على ترك أراضيهم.
ونوهت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بصورة يومية باستهداف المزارعين في شمال وشرق القطاع لحرمانهم من زراعة أراضيهم.
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بدعوى المساعدة في تنفيذ هجمات
9 مايو, 08:03 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في الضفة الغربية.
كما أعلنت الوزارة مقتل المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاصة مباشرة من القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم جنين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала