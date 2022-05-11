https://arabic.sputniknews.com/20220511/إعلام-درون-إسرائيلية-تستهدف-مزارعين-جنوب-قطاع-غزة-1062092877.html
إعلام: "درون" إسرائيلية تستهدف مزارعين جنوب قطاع غزة
إعلام: "درون" إسرائيلية تستهدف مزارعين جنوب قطاع غزة
تعرض مزارعون فلسطينيون لهجوم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية "درون"، جنوب قطاع غزة، قامت باستهدافهم وإطلاق قنابل الغاز عليهم. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T10:17+0000
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2022-05-11T10:17+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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وأطلقت الـ "درون" الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاه أراضي زراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية انطلقت من موقع "كيسوفيم العسكري" شرق بلدتي القرارة والفخاري.ونوهت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بصورة يومية باستهداف المزارعين في شمال وشرق القطاع لحرمانهم من زراعة أراضيهم.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في الضفة الغربية.كما أعلنت الوزارة مقتل المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاصة مباشرة من القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم جنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الصحة-الفلسطينية-مقتل-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-بالضفة-الغربية-1062090946.html
https://arabic.sputniknews.com/20220509/إسرائيل-تعتقل-15-فلسطينيا-بالضفة-بدعوى-المساعدة-في-تنفيذ-هجمات-1062010925.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: "درون" إسرائيلية تستهدف مزارعين جنوب قطاع غزة
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تعرض مزارعون فلسطينيون لهجوم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية "درون"، جنوب قطاع غزة، قامت باستهدافهم وإطلاق قنابل الغاز عليهم.
وأطلقت الـ "درون" الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاه أراضي زراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية
انطلقت من موقع "كيسوفيم العسكري" شرق بلدتي القرارة والفخاري.
وأوضحت أنها قامت بإطلاق قنابل الغاز بصورة أجبرت المزارعين على ترك أراضيهم.
ونوهت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية
تقوم بصورة يومية باستهداف المزارعين في شمال وشرق القطاع لحرمانهم من زراعة أراضيهم.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات
إسرائيلية في الضفة الغربية.
كما أعلنت الوزارة مقتل المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاصة مباشرة من القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم جنين.