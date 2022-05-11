https://arabic.sputniknews.com/20220511/إعلام-رئيس-الوزراء-الفرنسي-لن-يكون-جزءا-من-الحكومة-الجديدة-1062091580.html
إعلام: رئيس الوزراء الفرنسي لن يكون جزءا من الحكومة الجديدة
إعلام: رئيس الوزراء الفرنسي لن يكون جزءا من الحكومة الجديدة
أشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي الحالي، جان كاستكس، لا يريد أن يصبح عضوا في الحكومة الجديدة، ويخطط لأخذ قسط من الراحة. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:49+0000
2022-05-11T09:49+0000
2022-05-11T09:49+0000
العالم
أخبار فرنسا
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ووفقا لـ "فرانس إنفو"، فإن كاستكس لا يريد دخول الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه ظهر في قائمة الأعضاء المحتملين في وزارة العدل، وأنه كان يعتزم الاستقالة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون طالبه بالاحتفاظ بمنصبه حتى التعديل الوزاري في الحكومة.وبحسب التقارير، لا يعتزم رئيس الوزراء الحالي أن يكون مرشحا في الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران، ولن يخوض انتخابات مجلس الشيوخ في عام 2023، بل يريد "أخذ قسط من الراحة" والذهاب في إجازة لمدة ثلاثة أسابيع.وكانت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا قد جرت في 24 أبريل/نيسان، حيث تنافس إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، على الرئاسة. ووفقًا للبيانات النهائية للمجلس الدستوري الفرنسي، حصل ماكرون على 58.55% من الأصوات، ولوبان على 41.45%.وفي 7 مايو/أيار، أقيم حفل تنصيب الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون، الذي أصبح رئيسًا للدولة الفرنسية للمرة الثانية، في قصر الإليزيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/ماكرون-إعادة-انتخابي-تأتي-في-فترة-خوف-وتصدعات-1061947265.html
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العالم, أخبار فرنسا
إعلام: رئيس الوزراء الفرنسي لن يكون جزءا من الحكومة الجديدة
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أشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي الحالي، جان كاستكس، لا يريد أن يصبح عضوا في الحكومة الجديدة، ويخطط لأخذ قسط من الراحة.
ووفقا لـ "فرانس إنفو
"، فإن كاستكس لا يريد دخول الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه ظهر في قائمة الأعضاء المحتملين في وزارة العدل، وأنه كان يعتزم الاستقالة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون طالبه بالاحتفاظ بمنصبه حتى التعديل الوزاري في الحكومة.
وبحسب التقارير، لا يعتزم رئيس الوزراء الحالي أن يكون مرشحا في الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران، ولن يخوض انتخابات مجلس الشيوخ في عام 2023، بل يريد "أخذ قسط من الراحة" والذهاب في إجازة لمدة ثلاثة أسابيع.
وكانت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا قد جرت في 24 أبريل/نيسان، حيث تنافس إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، على الرئاسة. ووفقًا للبيانات النهائية للمجلس الدستوري الفرنسي، حصل ماكرون على 58.55% من الأصوات، ولوبان على 41.45%.
وفي 7 مايو/أيار، أقيم حفل تنصيب الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون، الذي أصبح رئيسًا للدولة الفرنسية للمرة الثانية، في قصر الإليزيه.