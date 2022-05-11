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إعلام: رئيس الوزراء الفرنسي لن يكون جزءا من الحكومة الجديدة
إعلام: رئيس الوزراء الفرنسي لن يكون جزءا من الحكومة الجديدة
أشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي الحالي، جان كاستكس، لا يريد أن يصبح عضوا في الحكومة الجديدة، ويخطط لأخذ قسط من الراحة. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:49+0000
2022-05-11T09:49+0000
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أخبار فرنسا
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ووفقا لـ "فرانس إنفو"، فإن كاستكس لا يريد دخول الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه ظهر في قائمة الأعضاء المحتملين في وزارة العدل، وأنه كان يعتزم الاستقالة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون طالبه بالاحتفاظ بمنصبه حتى التعديل الوزاري في الحكومة.وبحسب التقارير، لا يعتزم رئيس الوزراء الحالي أن يكون مرشحا في الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران، ولن يخوض انتخابات مجلس الشيوخ في عام 2023، بل يريد "أخذ قسط من الراحة" والذهاب في إجازة لمدة ثلاثة أسابيع.وكانت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا قد جرت في 24 أبريل/نيسان، حيث تنافس إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، على الرئاسة. ووفقًا للبيانات النهائية للمجلس الدستوري الفرنسي، حصل ماكرون على 58.55% من الأصوات، ولوبان على 41.45%.وفي 7 مايو/أيار، أقيم حفل تنصيب الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون، الذي أصبح رئيسًا للدولة الفرنسية للمرة الثانية، في قصر الإليزيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/ماكرون-إعادة-انتخابي-تأتي-في-فترة-خوف-وتصدعات-1061947265.html
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العالم, أخبار فرنسا

إعلام: رئيس الوزراء الفرنسي لن يكون جزءا من الحكومة الجديدة

09:49 GMT 11.05.2022
© LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلفه رئيس وزرائه جان كاستكس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلفه رئيس وزرائه جان كاستكس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© LUDOVIC MARIN
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أشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي الحالي، جان كاستكس، لا يريد أن يصبح عضوا في الحكومة الجديدة، ويخطط لأخذ قسط من الراحة.
ووفقا لـ "فرانس إنفو"، فإن كاستكس لا يريد دخول الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه ظهر في قائمة الأعضاء المحتملين في وزارة العدل، وأنه كان يعتزم الاستقالة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون طالبه بالاحتفاظ بمنصبه حتى التعديل الوزاري في الحكومة.
وبحسب التقارير، لا يعتزم رئيس الوزراء الحالي أن يكون مرشحا في الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران، ولن يخوض انتخابات مجلس الشيوخ في عام 2023، بل يريد "أخذ قسط من الراحة" والذهاب في إجازة لمدة ثلاثة أسابيع.
الانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
ماكرون: إعادة انتخابي تأتي في فترة "خوف وتصدعات"
7 مايو, 11:22 GMT
وكانت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا قد جرت في 24 أبريل/نيسان، حيث تنافس إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، على الرئاسة. ووفقًا للبيانات النهائية للمجلس الدستوري الفرنسي، حصل ماكرون على 58.55% من الأصوات، ولوبان على 41.45%.
وفي 7 مايو/أيار، أقيم حفل تنصيب الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون، الذي أصبح رئيسًا للدولة الفرنسية للمرة الثانية، في قصر الإليزيه.
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