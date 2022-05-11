https://arabic.sputniknews.com/20220511/إعلام-فنلندا-والسويد-قد-تتقدمان-بطلب-الانضمام-إلى-الناتو-الأسبوع-المقبل-1062080273.html
إعلام: فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى "الناتو" الأسبوع المقبل
إعلام: فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى "الناتو" الأسبوع المقبل
ذكرت وسائل إعلام فلندية نقلا عن مصادر مطلعة بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T00:08+0000
2022-05-11T00:08+0000
2022-05-11T00:13+0000
الناتو
فلندا
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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هلسنكي - سبوتنيك. وكتبت صحيفة "هيلسينغين سانومات" الفنلندية نقلا عن المصادر قولها بأن "فنلندا والسويد تخططان لتقديم طلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل".وأشارت الصحيفة إلى أن الدولتين قد تسلمان طلبهما إلى المقر الرئيس للحلف في نفس الوقت.أفيد في وقت سابق أن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، سينشر رأيه حول عضوية البلاد المحتملة في الناتو في 12 مايو، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء سانا مارين.وأعلن مكتب الرئيس الفنلندي ساولي نيينيستيو الثلاثاء أن خلال زيارة الأخير للسويد يومي 17 و18 مايو، سيجري محادثات مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون حول القرارات المتعلقة بالسياسة الأمنية لبلديهما.وكما تتوقع الصحافة، سيعلن قادة البلدين عن قرار مشترك للانضمام إلى حلف الناتو.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/السفير-الروسي-لدى-كندا-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-يحول-المنطقة-إلى-مسرح-حرب-1061974217.html
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الناتو, فلندا
إعلام: فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى "الناتو" الأسبوع المقبل
00:08 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 00:13 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام فلندية نقلا عن مصادر مطلعة بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.
هلسنكي - سبوتنيك
. وكتبت صحيفة "هيلسينغين سانومات" الفنلندية نقلا عن المصادر قولها بأن "فنلندا والسويد تخططان لتقديم طلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل".
وأشارت الصحيفة إلى أن الدولتين قد تسلمان طلبهما إلى المقر الرئيس للحلف في نفس الوقت.
أفيد في وقت سابق أن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، سينشر رأيه حول عضوية البلاد المحتملة في الناتو
في 12 مايو، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء سانا مارين.
وأعلن مكتب الرئيس الفنلندي ساولي نيينيستيو الثلاثاء أن خلال زيارة الأخير للسويد يومي 17 و18 مايو، سيجري محادثات مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون حول القرارات المتعلقة بالسياسة الأمنية لبلديهما.
وكما تتوقع الصحافة، سيعلن قادة البلدين عن قرار مشترك للانضمام إلى حلف الناتو.