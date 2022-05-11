https://arabic.sputniknews.com/20220511/إعلام-لهذه-الأسباب-لا-تستطيع-تركيا-التخلي-عن-روسيا-1062087538.html
إعلام: لهذه الأسباب لا تستطيع تركيا "التخلي عن روسيا"
إعلام: لهذه الأسباب لا تستطيع تركيا "التخلي عن روسيا"
شرحت مجلة أمريكية لماذا لا يمكن لتركيا أن تتخلى عن التعاون مع روسيا. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T08:17+0000
2022-05-11T08:17+0000
2022-05-11T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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ووفق "ناشيونال إنترست" فإن العلاقات التجارية الوثيقة وإمدادات الغاز وإنشاء محطة إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية هي الأسباب التي تفرض على تركيا الاستمرار في التعاون مع روسيا.وجاء في المجلة إن حرص أنقرة على المحافظة على علاقات وثيقة مع موسكو هو الذي يمنع تركيا من الاحتذاء بما فعله غيرها من الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الذين أدانوا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.كما أن تركيا تعلق آمالها على مجيء المزيد من السياح الروس. وذكرت المجلة أن شركة الخطوط الجوية التركية خصصت 1.5 مليون مقعد في طائراتها للسياح الروس.وخلصت إلى القول: "من المشكوك فيه أن تُقدم تركيا على زعزعة القارب".وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط الماضي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي هو تحرير دونباس.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
إعلام: لهذه الأسباب لا تستطيع تركيا "التخلي عن روسيا"
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شرحت مجلة أمريكية لماذا لا يمكن لتركيا أن تتخلى عن التعاون مع روسيا.
ووفق
"ناشيونال إنترست" فإن العلاقات التجارية الوثيقة وإمدادات الغاز وإنشاء محطة إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية هي الأسباب التي تفرض على تركيا الاستمرار في التعاون مع روسيا.
وجاء في المجلة إن حرص أنقرة على المحافظة على علاقات وثيقة مع موسكو هو الذي يمنع تركيا من الاحتذاء بما فعله غيرها من الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الذين أدانوا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما أن تركيا تعلق آمالها على مجيء المزيد من السياح الروس. وذكرت المجلة أن شركة الخطوط الجوية التركية خصصت 1.5 مليون مقعد في طائراتها للسياح الروس.
وخلصت إلى القول: "من المشكوك فيه أن تُقدم تركيا على زعزعة القارب".
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط الماضي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي هو تحرير دونباس.