عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/إعلام-لهذه-الأسباب-لا-تستطيع-تركيا-التخلي-عن-روسيا-1062087538.html
إعلام: لهذه الأسباب لا تستطيع تركيا "التخلي عن روسيا"
إعلام: لهذه الأسباب لا تستطيع تركيا "التخلي عن روسيا"
شرحت مجلة أمريكية لماذا لا يمكن لتركيا أن تتخلى عن التعاون مع روسيا. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T08:17+0000
2022-05-11T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062087288_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d55acc0a0529a86168ccabac18067ee3.jpg
ووفق "ناشيونال إنترست" فإن العلاقات التجارية الوثيقة وإمدادات الغاز وإنشاء محطة إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية هي الأسباب التي تفرض على تركيا الاستمرار في التعاون مع روسيا.وجاء في المجلة إن حرص أنقرة على المحافظة على علاقات وثيقة مع موسكو هو الذي يمنع تركيا من الاحتذاء بما فعله غيرها من الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الذين أدانوا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.كما أن تركيا تعلق آمالها على مجيء المزيد من السياح الروس. وذكرت المجلة أن شركة الخطوط الجوية التركية خصصت 1.5 مليون مقعد في طائراتها للسياح الروس.وخلصت إلى القول: "من المشكوك فيه أن تُقدم تركيا على زعزعة القارب".وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط الماضي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي هو تحرير دونباس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062087288_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc4798c1c973f328aebb80d7d9195c8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

إعلام: لهذه الأسباب لا تستطيع تركيا "التخلي عن روسيا"

08:17 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصور العلمان الروسي والتركي
 العلمان الروسي والتركي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
شرحت مجلة أمريكية لماذا لا يمكن لتركيا أن تتخلى عن التعاون مع روسيا.
ووفق "ناشيونال إنترست" فإن العلاقات التجارية الوثيقة وإمدادات الغاز وإنشاء محطة إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية هي الأسباب التي تفرض على تركيا الاستمرار في التعاون مع روسيا.
وجاء في المجلة إن حرص أنقرة على المحافظة على علاقات وثيقة مع موسكو هو الذي يمنع تركيا من الاحتذاء بما فعله غيرها من الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الذين أدانوا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما أن تركيا تعلق آمالها على مجيء المزيد من السياح الروس. وذكرت المجلة أن شركة الخطوط الجوية التركية خصصت 1.5 مليون مقعد في طائراتها للسياح الروس.
وخلصت إلى القول: "من المشكوك فيه أن تُقدم تركيا على زعزعة القارب".
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط الماضي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي هو تحرير دونباس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала