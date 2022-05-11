https://arabic.sputniknews.com/20220511/إعلام-متهمو-رئيس-الإنتربول-يزعمون-تقديم-أدلة-على-التعذيب-اليوم-1062095901.html
إعلام: متهمو رئيس الإنتربول يزعمون تقديم أدلة على التعذيب اليوم
إعلام: متهمو رئيس الإنتربول يزعمون تقديم أدلة على التعذيب اليوم
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، بفتح محاكمة قضائية في باريس في اتهامات بـ "التواطؤ في التعذيب" ضد رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T11:12+0000
2022-05-11T11:12+0000
2022-05-11T11:12+0000
العالم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1053282188_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa5b5094923fae9aec268bf2243d6320.jpg
وقالت مصادر قريبة من التحقيق لقناة BFMTV إن المدعين الفرنسيين لمكافحة الإرهاب أمروا قاضي التحقيق بالنظر في مزاعم مواطنين بريطانيين قالا إنهما تعرضا للتعذيب أثناء احتجازهما في الإمارات في 2018 و2019.وقال متهمو الريسي، ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، إنهما سيقدمان أدلة على التعذيب يوم الأربعاء. ويزعم هيدجز أنه تعرض للتعذيب من أجل الاعتراف وسجن بتهمة التجسس خلال رحلة أكاديمية إلى الدولة الخليجية، بينما يقول أحمد إنه تم القبض عليه وضربه لارتدائه قميصا قطريا في كأس آسيا.وانتخب الريسي رئيسا للإنتربول لمدة 4 سنوات في عام 2021، وكان يشغل قبلها منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وكان عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث السابقة على توليه المنصب.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1053282188_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_1a7d1bf5ad0ac776942b4681abe74d2b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
إعلام: متهمو رئيس الإنتربول يزعمون تقديم أدلة على التعذيب اليوم
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، بفتح محاكمة قضائية في باريس في اتهامات بـ "التواطؤ في التعذيب" ضد رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي.
وقالت مصادر قريبة من التحقيق لقناة BFMTV إن المدعين الفرنسيين لمكافحة الإرهاب أمروا قاضي التحقيق بالنظر في مزاعم مواطنين بريطانيين قالا إنهما تعرضا للتعذيب أثناء احتجازهما في الإمارات في 2018 و2019.
وقال متهمو الريسي، ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، إنهما سيقدمان أدلة على التعذيب يوم الأربعاء.
ويزعم هيدجز أنه تعرض للتعذيب من أجل الاعتراف وسجن بتهمة التجسس خلال رحلة أكاديمية إلى الدولة الخليجية، بينما يقول أحمد إنه تم القبض عليه وضربه لارتدائه قميصا قطريا في كأس آسيا.
وانتخب الريسي رئيسا للإنتربول لمدة 4 سنوات في عام 2021، وكان يشغل قبلها منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وكان عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث السابقة على توليه المنصب.