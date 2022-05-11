https://arabic.sputniknews.com/20220511/إنقاذ-طفلة-معلقة-على-شرفة-في-الطابق-الثامن-من-قبل-جارها-فيديو-1062083102.html
إنقاذ طفلة معلقة على شرفة في الطابق الثامن من قبل جارها... فيديو
إنقاذ طفلة معلقة على شرفة في الطابق الثامن من قبل جارها... فيديو
كانت الفتاة البالغة من العمر 3 سنوات معلقة على شباك الشرفة في المنزل مع والديها. لكن والديها لم يكونا موجودين. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T06:49+0000
2022-05-11T06:49+0000
2022-05-11T06:50+0000
العالم
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أعلنت إدارة حالات الطوارئ عن اسم الشاب الذي قام بالعمل البطولي وأنقذ الطفلة، ويدعى "ثابت شونتاكباييف" ويبلغ من العمر 37 عامًا، بعد أن خاطر بحياته وأنقذ الطفلة.وأكدت السلطات الكازاخستانية أنه سيتم تقديم جائزة قيمة للشاب تكريما لعمله البطولي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
إنقاذ طفلة معلقة على شرفة في الطابق الثامن من قبل جارها... فيديو
06:49 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 06:50 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
كانت الفتاة البالغة من العمر 3 سنوات معلقة على شباك الشرفة في المنزل مع والديها. لكن والديها لم يكونا موجودين.
أعلنت إدارة حالات الطوارئ عن اسم الشاب الذي قام بالعمل البطولي وأنقذ الطفلة، ويدعى "ثابت شونتاكباييف" ويبلغ من العمر 37 عامًا، بعد أن خاطر بحياته وأنقذ الطفلة.
وأكدت السلطات الكازاخستانية أنه سيتم تقديم جائزة قيمة للشاب تكريما لعمله البطولي.