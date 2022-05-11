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https://arabic.sputniknews.com/20220511/إنقاذ-طفلة-معلقة-على-شرفة-في-الطابق-الثامن-من-قبل-جارها-فيديو-1062083102.html
إنقاذ طفلة معلقة على شرفة في الطابق الثامن من قبل جارها... فيديو
إنقاذ طفلة معلقة على شرفة في الطابق الثامن من قبل جارها... فيديو
كانت الفتاة البالغة من العمر 3 سنوات معلقة على شباك الشرفة في المنزل مع والديها. لكن والديها لم يكونا موجودين. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T06:49+0000
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أعلنت إدارة حالات الطوارئ عن اسم الشاب الذي قام بالعمل البطولي وأنقذ الطفلة، ويدعى "ثابت شونتاكباييف" ويبلغ من العمر 37 عامًا، بعد أن خاطر بحياته وأنقذ الطفلة.وأكدت السلطات الكازاخستانية أنه سيتم تقديم جائزة قيمة للشاب تكريما لعمله البطولي.
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إنقاذ طفلة معلقة على شرفة في الطابق الثامن من قبل جارها... فيديو

06:49 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 06:50 GMT 11.05.2022)
إنقاذ طفلة معلقة على شرفة في الطابق الثامن من قبل شاب في كازاخستان
إنقاذ طفلة معلقة على شرفة في الطابق الثامن من قبل شاب في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
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كانت الفتاة البالغة من العمر 3 سنوات معلقة على شباك الشرفة في المنزل مع والديها. لكن والديها لم يكونا موجودين.
أعلنت إدارة حالات الطوارئ عن اسم الشاب الذي قام بالعمل البطولي وأنقذ الطفلة، ويدعى "ثابت شونتاكباييف" ويبلغ من العمر 37 عامًا، بعد أن خاطر بحياته وأنقذ الطفلة.
وأكدت السلطات الكازاخستانية أنه سيتم تقديم جائزة قيمة للشاب تكريما لعمله البطولي.
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