https://arabic.sputniknews.com/20220511/إيران-تخطط-لعبور-20-مليون-طن-من-البضائع-الدولية-عبر-أراضيها-خلال-عام-1062096690.html
إيران تخطط لعبور 20 مليون طن من البضائع الدولية عبر أراضيها خلال عام
إيران تخطط لعبور 20 مليون طن من البضائع الدولية عبر أراضيها خلال عام
تسعى إيران للتوسع في مجال نقل البضائع العابرة للحدود وتستهدف الوصول إلى تحقيق رقم قياسي خلال العام الجاري بعبور 20 مليون طن ترانزيت دولي عبر الطرق الإيرانية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T11:27+0000
2022-05-11T11:27+0000
2022-05-11T11:27+0000
اقتصاد
أخبار إيران
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ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول أفندي زادة، مساعد وزير الطرق الإيراني، إن بلاده تستهدف تحقيق هذا الرقم خلال العام المالي الجاري، الذي يستمر حتى مارس/ أذار 2023.جاءت تصريحات زادة خلال الدورة الـ 21 لاجتماع المجلس الأعلى للنقل في إيران.وأكد أن المستهدف يشمل ترانزيت السلع التي يتم نقلها عبر الطرق البرية والسكك الحديدية بمساهمة من منظمات الموانئ والملاحة البحرية والجمارك والقطاع الخاص.ولفت مساعد وزير النقل الإيراني إلى أنه سيتم إيجاد وسيلة للربط المؤثر بين وسائل الشحن المختلفة بدعم الشركات العاملة في هذا المجال وتطوير البنية التحتية التي تخدم ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/وزير-الإمارات-عرضت-إنشاء-طريق-للنقل-البري-مع-تركيا-عبر-العراق-بدلا-من-إيران--1054795418.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار إيران
إيران تخطط لعبور 20 مليون طن من البضائع الدولية عبر أراضيها خلال عام
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تسعى إيران للتوسع في مجال نقل البضائع العابرة للحدود وتستهدف الوصول إلى تحقيق رقم قياسي خلال العام الجاري بعبور 20 مليون طن ترانزيت دولي عبر الطرق الإيرانية.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول أفندي زادة، مساعد وزير الطرق الإيراني، إن بلاده تستهدف تحقيق هذا الرقم
خلال العام المالي الجاري، الذي يستمر حتى مارس/ أذار 2023.
31 ديسمبر 2021, 13:06 GMT
جاءت تصريحات زادة خلال الدورة الـ 21 لاجتماع المجلس الأعلى للنقل في إيران.
وأكد أن المستهدف يشمل ترانزيت السلع التي يتم نقلها عبر الطرق البرية والسكك الحديدية بمساهمة من منظمات الموانئ والملاحة البحرية
والجمارك والقطاع الخاص.
ولفت مساعد وزير النقل الإيراني إلى أنه سيتم إيجاد وسيلة للربط المؤثر بين وسائل الشحن
المختلفة بدعم الشركات العاملة في هذا المجال وتطوير البنية التحتية التي تخدم ذلك.