https://arabic.sputniknews.com/20220511/إيران-تلغي-سعر-الصرف-الرسمي-للدولار-1062083757.html
إيران تلغي سعر الصرف الرسمي للدولار
إيران تلغي سعر الصرف الرسمي للدولار
أعلنت إيران أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي والمحدد بـ 42 ألف ريال إيراني لم يعد ساريا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة إصلاح الدعم. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:13+0000
2022-05-11T07:13+0000
2022-05-11T07:13+0000
إيران
سعر الدولار اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102434/42/1024344297_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cfbaa6b8e9c6df35d533aea45b2624dc.jpg
ونقلت وكالة أنباء فارس عن رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، مسعود مير كاظمي، قوله إن ذلك وفقا لقانون الموازنة للسنة المالية الجارية.وأضاف أن كافة إيرادات الدولة سيتم بيعها بحسب تسعيرة الصرف في منظمومة "نيما" الإلكترونية المخصصة لعرض المصدرين العملة الأجنبية وبيعها إلى المستوردين.وأشار إلى أن التسعيرة الرسمية للدولار المحددة بـ42 ألف ريال كانت تخصص لتغطية استيراد السلع الأساسية.وحسب الوكالة، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تقنين مبالغ شهرية مباشرة للمواطنين في خطة لترشيد الدعم.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/إيران-تكشف-رسميا-عن-اتفاق-بشأن-الإفراج-عن-7-مليارات-دولار-مجمدة-1061066635.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102434/42/1024344297_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_27665a01210d005fce9899bc8acab7af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, سعر الدولار اليوم, اقتصاد
إيران تلغي سعر الصرف الرسمي للدولار
تابعنا عبر
أعلنت إيران أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي والمحدد بـ 42 ألف ريال إيراني لم يعد ساريا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة إصلاح الدعم.
ونقلت وكالة أنباء فارس
عن رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، مسعود مير كاظمي، قوله إن ذلك وفقا لقانون الموازنة للسنة المالية الجارية.
وأضاف أن كافة إيرادات الدولة سيتم بيعها بحسب تسعيرة الصرف في منظمومة "نيما" الإلكترونية المخصصة لعرض المصدرين العملة الأجنبية وبيعها إلى المستوردين.
وأشار إلى أن التسعيرة الرسمية للدولار المحددة بـ42 ألف ريال كانت تخصص لتغطية استيراد السلع الأساسية.
وأكد المسؤول الإيراني أن المرحلة الأولى من خطة إصلاح الدعم لا تشمل الخبز والأدوية، مشير إلى أن حجم دعم السلع الأساسية يتخطى 20 مليار دولار سنويا.
وحسب الوكالة، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تقنين مبالغ شهرية مباشرة للمواطنين في خطة لترشيد الدعم.