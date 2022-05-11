عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220511/إيران-تلغي-سعر-الصرف-الرسمي-للدولار-1062083757.html
إيران تلغي سعر الصرف الرسمي للدولار
إيران تلغي سعر الصرف الرسمي للدولار
أعلنت إيران أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي والمحدد بـ 42 ألف ريال إيراني لم يعد ساريا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة إصلاح الدعم. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:13+0000
2022-05-11T07:13+0000
إيران
سعر الدولار اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102434/42/1024344297_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cfbaa6b8e9c6df35d533aea45b2624dc.jpg
ونقلت وكالة أنباء فارس عن رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، مسعود مير كاظمي، قوله إن ذلك وفقا لقانون الموازنة للسنة المالية الجارية.وأضاف أن كافة إيرادات الدولة سيتم بيعها بحسب تسعيرة الصرف في منظمومة "نيما" الإلكترونية المخصصة لعرض المصدرين العملة الأجنبية وبيعها إلى المستوردين.وأشار إلى أن التسعيرة الرسمية للدولار المحددة بـ42 ألف ريال كانت تخصص لتغطية استيراد السلع الأساسية.وحسب الوكالة، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تقنين مبالغ شهرية مباشرة للمواطنين في خطة لترشيد الدعم.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/إيران-تكشف-رسميا-عن-اتفاق-بشأن-الإفراج-عن-7-مليارات-دولار-مجمدة-1061066635.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102434/42/1024344297_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_27665a01210d005fce9899bc8acab7af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, سعر الدولار اليوم, اقتصاد

إيران تلغي سعر الصرف الرسمي للدولار

07:13 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت إيران أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي والمحدد بـ 42 ألف ريال إيراني لم يعد ساريا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة إصلاح الدعم.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، مسعود مير كاظمي، قوله إن ذلك وفقا لقانون الموازنة للسنة المالية الجارية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
إيران تكشف رسميا عن اتفاق بشأن الإفراج عن 7 مليارات دولار مجمدة
11 أبريل, 09:32 GMT
وأضاف أن كافة إيرادات الدولة سيتم بيعها بحسب تسعيرة الصرف في منظمومة "نيما" الإلكترونية المخصصة لعرض المصدرين العملة الأجنبية وبيعها إلى المستوردين.
وأشار إلى أن التسعيرة الرسمية للدولار المحددة بـ42 ألف ريال كانت تخصص لتغطية استيراد السلع الأساسية.
وأكد المسؤول الإيراني أن المرحلة الأولى من خطة إصلاح الدعم لا تشمل الخبز والأدوية، مشير إلى أن حجم دعم السلع الأساسية يتخطى 20 مليار دولار سنويا.
وحسب الوكالة، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تقنين مبالغ شهرية مباشرة للمواطنين في خطة لترشيد الدعم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала