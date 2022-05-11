https://arabic.sputniknews.com/20220511/اتصالات-بوساطة-أمريكية-لنقل-الرصاصة-التي-قتلت-شيرين-أبو-عاقلة-لإجراء-فحص-إسرائيلي-1062122131.html
اتصالات بوساطة أمريكية لنقل الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لإجراء فحص إسرائيلي
اتصالات بوساطة أمريكية لنقل الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لإجراء فحص إسرائيلي
ذكرت صحيفة عبرية، أن اتصالات جارية بين إسرائيل والفلسطينيين لنقل الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لإجراء فحص باليستي إسرائيلي. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T19:52+0000
2022-05-11T19:52+0000
2022-05-11T19:52+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "إسرائيل تجري اتصالات مع السلطة الفلسطينية لنقل الرصاصة التي أدت إلى مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لإجراء فحص باليستي (مخبري) في إسرائيل".وأضافت أن الاتصالات تمت بوساطة من الولايات المتحدة، وأنه كجزء من ذلك، أعربت إسرائيل أيضا عن استعدادها لإشراك هيئة دولية مستقلة في التحقيق.ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني كبير إنه في إطار الاتصالات الخاصة بنقل الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة لإجراء فحص باليستي إسرائيلي، عُرض على ممثل عن السلطة الفلسطينية وممثل أمريكي الحضور أثناء الفحص.وبحسب المصدر، تقدم منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية بطلب للسلطة الفلسطينية لاستلام الرصاصة.وصباح اليوم الأربعاء، قتلت شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.وأبو عاقلة هي فلسطينية ولدت في القدس عام 1971 وتعمل في شبكة الجزيرة القطرية منذ نحو 25 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/مركز-حقوقي-إسرائيلي-يستبعد-فرضية-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-برصاص-مسلح-فلسطيني-1062109856.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
اتصالات بوساطة أمريكية لنقل الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لإجراء فحص إسرائيلي
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ذكرت صحيفة عبرية، أن اتصالات جارية بين إسرائيل والفلسطينيين لنقل الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لإجراء فحص باليستي إسرائيلي.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية بأن "إسرائيل تجري اتصالات مع السلطة الفلسطينية لنقل الرصاصة التي أدت إلى مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لإجراء فحص باليستي (مخبري) في إسرائيل".
وأضافت أن الاتصالات تمت بوساطة من الولايات المتحدة، وأنه كجزء من ذلك، أعربت إسرائيل أيضا عن استعدادها لإشراك هيئة دولية مستقلة في التحقيق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني كبير إنه في إطار الاتصالات الخاصة بنقل الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة لإجراء فحص باليستي إسرائيلي، عُرض على ممثل عن السلطة الفلسطينية وممثل أمريكي الحضور أثناء الفحص.
وبحسب المصدر، تقدم منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية بطلب للسلطة الفلسطينية لاستلام الرصاصة.
وصباح اليوم الأربعاء، قتلت شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
وأبو عاقلة هي فلسطينية ولدت في القدس عام 1971 وتعمل في شبكة الجزيرة القطرية منذ نحو 25 عاما.