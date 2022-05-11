https://arabic.sputniknews.com/20220511/اتفاقية-الضمانات-الأمنية-المتبادلة-بين-السويد-وبريطانيا-غير-قانونية-1062113103.html
اتفاقية "الضمانات الأمنية المتبادلة" بين السويد وبريطانيا غير قانونية
اتفاقية "الضمانات الأمنية المتبادلة" بين السويد وبريطانيا غير قانونية
أوضح بيان مشترك بين المملكة المتحدة والسويد، أن إعلان اتفاقية "الضمانات الأمنية المتبادلة" بين البلدين هو إعلان سياسي بطبيعته وليس وثيقة ملزمة قانونيا. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T15:25+0000
2022-05-11T15:25+0000
2022-05-11T15:25+0000
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السويد
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وجاء في البيان المشترك أن "هذه الوثيقة إعلان سياسي وليست ملزمة قانونيا بموجب القانون الدولي".وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاقية أمنية جديدة مع السويد ويخطط لاتفاقية أخرى مع فنلندا، حيث تطالب الدولتان الواقعتان شمالي أوروبا بالانضمام إلى "الناتو"، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في "أوكرانيا".وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، بأن جونسون قد وقع مع السويد في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، اتفاقية لـ"الضمانات الأمنية المتبادلة".وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن جونسون سيسافر إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، في وقت لاحق، لتوقيع إعلان مماثل مع فنلندا.وأشارت المصادر إلى أن بريطانيا وبناء على هذه الاتفاقيات تلتزم بدعم القوات المسلحة للبلدين في حالة تعرضهما للهجوم، كما ستكثف عمليات تبادل المعلومات الاستخباراتية كجزء من هذه الاتفاقيات.وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مارس / آذار، إن الناتو سيرحب بكل سرور بفنلندا والسويد وسيوفر لهما الفرصة للانضمام بسرعة إلى الحلف.وتتوقع الولايات المتحدة أن تقدم السويد طلبها الرسمي لتصبح عضوًا كامل العضوية في الناتو بحلول نهاية يونيو/ حزيران، بينما قد تتخذ فنلندا قرارًا بشأن الانضمام بالفعل هذا الشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/وزيرا-فنلندا-والسويد-يشاركان-في-اجتماع-غير-رسمي-لوزراء-خارجية-الناتو-في-برلين-1062100279.html
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العالم, بريطانيا, السويد
اتفاقية "الضمانات الأمنية المتبادلة" بين السويد وبريطانيا غير قانونية
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أوضح بيان مشترك بين المملكة المتحدة والسويد، أن إعلان اتفاقية "الضمانات الأمنية المتبادلة" بين البلدين هو إعلان سياسي بطبيعته وليس وثيقة ملزمة قانونيا.
وجاء في البيان المشترك أن "هذه الوثيقة إعلان سياسي وليست ملزمة قانونيا بموجب القانون الدولي".
وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاقية أمنية جديدة مع السويد ويخطط لاتفاقية أخرى مع فنلندا
، حيث تطالب الدولتان الواقعتان شمالي أوروبا بالانضمام إلى "الناتو"، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في "أوكرانيا".
وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، بأن جونسون قد وقع مع السويد في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، اتفاقية لـ"الضمانات الأمنية المتبادلة".
وبحسب وكالة "بلومبرغ"
، فإن جونسون سيسافر إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، في وقت لاحق، لتوقيع إعلان مماثل مع فنلندا.
وأشارت المصادر إلى أن بريطانيا وبناء على هذه الاتفاقيات تلتزم بدعم القوات المسلحة للبلدين في حالة تعرضهما للهجوم، كما ستكثف عمليات تبادل المعلومات الاستخباراتية كجزء من هذه الاتفاقيات.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مارس / آذار، إن الناتو سيرحب بكل سرور بفنلندا والسويد
وسيوفر لهما الفرصة للانضمام بسرعة إلى الحلف.
وتتوقع الولايات المتحدة
أن تقدم السويد طلبها الرسمي لتصبح عضوًا كامل العضوية في الناتو بحلول نهاية يونيو/ حزيران، بينما قد تتخذ فنلندا قرارًا بشأن الانضمام بالفعل هذا الشهر.