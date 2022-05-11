https://arabic.sputniknews.com/20220511/الأمريكيون-ساخطون-من-خطاب-بايدن-الذي-ذكر-فيه-بوتين-1062097540.html

الأمريكيون ساخطون من خطاب بايدن الذي ذكر فيه بوتين

الأمريكيون ساخطون من خطاب بايدن الذي ذكر فيه بوتين

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الأمريكيين انتقدوا الرئيس جو بايدن على تويتر بعد أن ألقى باللوم في المشاكل الاقتصادية على جائحة كورونا ومن بعدها على الرئيس... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T11:47+0000

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كان سبب سخط الأمريكيين هو خطاب رئيس البيت الأبيض في 10 مايو/ أيار.كتب الصحفي جاي بنسون: "كلام غير مبالٍ ومشوش قليلاً. نقاط كلام يمكن التنبؤ بها وتصريحات كاذبة معروفة".وقال كاتب صحفي آخر، يدعى كايل بيكر: "بايدن يكذب بشأن حلوله لمشكلة التضخم. لكنك لن تكون قادرًا على خداع الناس، لأن مثل هذه السياسة لن تنجح".وأشارت المنصة الإعلامية "MRCTV" عبر تويتر إلى أن "جو بايدن سيلوم أي شخص وأي شيء على التضخم".وعلّق كاتب آخر، اسمه جريج برايس: "يقول بايدن إنه يأخذ التضخم على محمل الجد، ثم يلقي باللوم مرة أخرى على كوفيد -19 وبوتين".وخلص تشارلي سبيرينغ مراسل الموقع الإخباري "Breitbart" إلى أن "جو بايدن لم يقترح أي شيء جديد لحل مشكلة التضخم".يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يربط فيها رئيس البيت الأبيض الارتفاع القياسي الذي استمر 40 عامًا في أسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة بالوضع في أوكرانيا والرئيس الروسي.

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