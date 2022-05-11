https://arabic.sputniknews.com/20220511/الأمن-الأوكراني-يفجر-صهريجا-محملا-بالأسمدة-لاتهام-روسيا-باستخدام-أسلحة-كيميائية-1062121622.html
الأمن الأوكراني يفجر صهريجا محملا بالأسمدة لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية
الأمن الأوكراني يفجر صهريجا محملا بالأسمدة لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية
قال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إن إدارة أمن الدولة الأوكرانية إلى جانب قوميين متطرفين،... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T19:35+0000
2022-05-11T19:35+0000
2022-05-11T19:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأشار ميزينتسيف في إحاطة إعلامية أدلى بها، إلى أنه "اليوم، في حوالي الساعة 2:00 ظهرا، في منطقة دولجينكوي السكنية بمنطقة خاركوف، وبغية اتهام الجيش الروسي باستخدام أسلحة كيميائية، فجّر جهاز الأمن الأوكراني وقوميون متطرفون، صهريج أسمدة. على الأرجح، نترات الأمونيوم، مما أدى إلى ظهور سحابة من الدخان البرتقالي، والتي تبددت بعد فترة".وشدد ميزينتسيف على أن الجانب الروسي حذر مرارا من التحضير لمثل هذه الاستفزازات من قبل القوميين الأوكرانيين المتطرفين، والغرض الرئيسي منها هو ابتزاز مساعدات عسكرية إضافية من الغرب من قبل نظام كييف".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الدفاع-الروسية-الجيش-الأوكراني-يخطط-لتفجير-جسر-في-مدينة-دنيبرو-لاتهام-روسيا-لاحقا--1062121176.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
الأمن الأوكراني يفجر صهريجا محملا بالأسمدة لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية
19:35 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 19:41 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
قال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إن إدارة أمن الدولة الأوكرانية إلى جانب قوميين متطرفين، فجروا صهريجا محملا بالأسمدة في منطقة خاركوف، بهدف تنفيذ استفزاز جديد لاتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشار ميزينتسيف في إحاطة إعلامية أدلى بها، إلى أنه "اليوم، في حوالي الساعة 2:00 ظهرا، في منطقة دولجينكوي السكنية بمنطقة خاركوف، وبغية اتهام الجيش الروسي باستخدام أسلحة كيميائية، فجّر جهاز الأمن الأوكراني وقوميون متطرفون، صهريج أسمدة. على الأرجح، نترات الأمونيوم، مما أدى إلى ظهور سحابة من الدخان البرتقالي، والتي تبددت بعد فترة".
وأوضح ميزينتسيف أنه لم تقع إصابات بين العسكريين والسكان المحليين نتيجة هذا الاستفزاز.
وشدد ميزينتسيف على أن الجانب الروسي حذر مرارا من التحضير لمثل هذه الاستفزازات من قبل القوميين الأوكرانيين المتطرفين، والغرض الرئيسي منها هو ابتزاز مساعدات عسكرية إضافية من الغرب من قبل نظام كييف".